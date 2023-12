Dmitry Bivol derrota a Lyndon Arthur y ya piensa en su siguiente rival ¿es el 'Canelo'?

Comparta este artículo

Riyad, Arabia Saudita.- Dmitry Bivol volvió al ring y se mostró ampliamente dominante en su regreso al derrotar por decisión unánime al británico Lyndon Arthur. Con esto el ruso logró su onceava defensa del título mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e incluso se mostró tan confiado que una vez terminó su combate lanzó el nombre del nuevo oponente al que le gustaría enfrentar dejando sorprendidos al público presente en la Kingdom Arena.

Desde los primeros rounds Bivol se vio mejor que su oponente quien no tuvo posibilidad de superarlo, incluso parecía que la pelea terminaría antes de lo esperado cuando en el round once derribó a su oponente, pero Arthur se repuso y pudo aguantar el siguiente episodio por lo que todo tuvo que definirse en las tarjetas de los jueces que no tuvieron dudas para dar al ganador de la noche con ventaja amplia para Dmitry.

Los tres jueces vieron ganador a Bivol por 120-107 con lo que no hubo lugar a dudas sobre el vencedor quien mencionó que esta pelea fue como una de preparación. "Fue un buen sparring para mí". Ahora tiene ya en mente a su próximo rival y no será Saúl 'Canelo' Álvarez quien el año pasado buscó la revancha con el boxeador, pero no tuvo éxito y ahora el campeón semipesado no busca una pelea con el mexicano, sino que pone en la mira al ganador entre Arthur Beterbiev y Callum Smith.

"Me alegro de haber conseguido esta pelea a fin de año y ahora veo el camino hacia mi objetivo, el (campeonato) indiscutible contra el ganador de Beterbiev-Smith. Espero que esta pelea suceda en 2024", mencionó. Será el 13 de enero cuando ambos pugilistas se enfrenten y el ganador será buscado por el boxeador ruso quien tratará de seguir sumando más triunfos en su carrera, mientras que una revancha con el mexicano parece ya muy lejana.

Joseph Parker sorprende a Deontay Wilder

En el combate estelar de la función de boxeo desarrollada en Arabia Saudita, Deontay Wilder se enfrentó a Joshua Parker en donde el primero se ostentaba como el gran favorito, según la apuestas del evento, pero el neozelandés le dio la sorpresa y lo derrotó por decisión unánime propinándole su tercera derrota de su carrera y comprometiendo su pelea futura contra Anthony Joshua, pues había trascendido que para que se realizará ambos debían ganar sus combates previos.

Pero tras doce rounds, los tres jueces vieron ganador a Parker que en las tarjetas tuvo puntaje favorable de 118-111, 118-110 y 120-108. Ahora habrá que esperar para conocer si Wilder tendrá su pelea en el futuro ante los máximos exponentes de la división o si esta derrota arruinará sus planes. Mientras tanto los aficionados se llevaron una grata sorpresa.

