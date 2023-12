VIDEO: Jürgen Klopp 'lesiona' a uno de sus jugadores en empate del Liverpool ante Arsenal

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- Durante el partido de la jornada 18 de la Premier League entre el Liverpool y el Arsenal que terminó empatado a un gol, el entrenador de los 'Reds', Jürgen Klopp y el defensa griego Konstantinos Tsimikas protagonizaron una acción en la que el jugador terminó lastimado e incluso tuvo que salir de cambio muy temprano en el partido por lo que tuvieron que hacer un movimiento obligado.

Corría la primera media hora de juego cuando en una jugada por la banda, muy cerca del área de bancas, Tsimikas competía por el balón con Bakayo Saka quien en una carga con el hombro derribó al defensa griego quien se llevó a su entrenador. Klopp voló por los aires y cayó de manera muy aparatosa sobre su propio jugador, tras lo cual Konstantinos se levantó muy adolorido y se llevó la mano al hombro por lo que fue atendido y tras determinar su lesión, tuvo que salir del campo al minuto 35 y en su lugar entró Joseph Gomez.

Respecto a la lesión de su futbolista, Klopp habló en conferencia de prensa en donde confirmó que Tsimikas se fracturó la clavícula, por lo que estará fuera por varios días y lamentó la desafortunada acción. "Él al menos se rompió la clavícula. Eso es realmente malo para nosotros", declaró ante los medios de comunicación por lo que no podrán contar con el futbolista. Desafortunadamente no fue la única mala noticia.

El colombiano Luis Díaz también tuvo que salir de cambio debido a que se lastimó la rodilla y en su caso, Klopp lamentó lo ocurrido y esperarán para conocer su lesión. "Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos veces y luego Lucho cayó. Y en realidad primero queríamos esperar si quizás Lucho tenía que salir, pero luego decidimos cambiar los tres porque ahora no tenemos que esperar cómo está Lucho y eso es lo que hicimos entonces.

"Lucho me dijo 'dolorcito', los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé", declaró. Con el empate el Arsenal mantuvo la cima de la Premier League, fue al minuto 4 cuando Gabriel Magalhanes abrió el marcador para los visitantes, pero Mohamed Salah empató las cosas al minuto 29. Ahora los 'Gunners' suman 40 puntos y se encuentran primeros de la clasificación, mientras que los 'Reds' son segundos con 39 unidades, las mismas que el Aston que está tercero de la clasificación general.

