¡Campeones divisionales! Los Detroit Lions vencen a Vikings y rompen una sequía de 30 años

Comparta este artículo

Minneapolis, Estados Unidos.- La buena temporada de los Detroit Lions en la National Football League (NFL) se vio coronada con el título divisional, luego de su victoria de 30-24 sobre los Minnesota Vikings con lo que rompen con una importante sequía de 30 años sin conseguirlo. La última vez que se proclamaron campeones fue en 1993 por lo que ahora podrá presumir de su título en la NFC Norte y ahora seguirán soñando con avanzar en los playoffs esta temporada.

La ofensiva de los Lions volvió a lucirse en esta ocasión con Jared Goff quien lanzó para 257 yardas, en tanto que Jahmyr Gibbs corrió para 106 yardas en recepción y anotó dos touchdown. El primer cuarto estuvo muy igualado con una anotación para cada uno, con David Montgomery llegando a la zona prometida y Ty Chandler respondió por los Vikings. En el segundo cuarto comenzaron a tomar ventaja con el touchdown de Gibbs y el gol de campo de Badgley.

Justin Jefferson acercó a Vikings con un nuevo touchdown y en el tercer cuarto una nueva anotación de Osbron le dio la vuelta al marcador. La reacción llegó con una nueva anotación de Amon-Ra St. Brown y en el último cuarto la anotación de Gibbs fue determinante para decretar la victoria, pese al gol de campo de Joseph con el que buscaron acercarse los de Minnesota, pero no lo consiguieron.

Créditos: Facebook Detroit Lions.

Dada la importancia del resultado, las reacciones de felicidad no se hicieron esperar. Dan Campbell, entrenador en jefe del equipo se mostró contento por el resultado y advirtió que no será lo único que buscarán. "Esto es especial. Esto es especial", fueron las primeras palabras del entrenador recogidas por The Sporting News. "Esto es sólo el comienzo... No podría estar más orgulloso de los muchachos", agregó.

Por su parte, el mariscal, Jared Goff destacó que el éxito como fruto del trabajo durante la campaña. "Es muy emocionante, realmente lo es. Ha sido un trabajo muy duro y que ha tardado mucho en llegar. Es emotivo, pero es sólo el comienzo para nosotros. Es la primera marca de verificación para nosotros", mencionó el mariscal en palabras para el mismo medio estadounidense.

Fuente: Tribuna