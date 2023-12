¿Le imponen futbolistas en la Selección Mexicana? Jaime Lozano revela la verdad sobre esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que los resultados en la Selección Mexicana han sido negativos, así como las dificultades en la transición generacional de futbolistas, los aficionados suelen discutir sobre si en las convocatorias se imponen futbolistas por militar en ciertos equipos o para complacencia de dirigentes, ahora el director técnico Jaime Lozano ha revelado si es verdad que alguien más le pide a que futbolistas llevar.

Fue a través de una entrevista con el programa 'La última palabra' en donde el entrenador mexicano fue cuestionado sobre este mito en torno a la Selección Nacional y el director técnico aseguró que no es verdad, que al menos a él nunca se lo han pedido y reconoció que en caso de que así fuera el se retiraría de su cargo como seleccionador ya que es algo que no consentiría por lo que aseguró que no es verdad.

“He escuchado que imponen jugadores y que...nadie, nadie. A mí nunca, porque el día que me hagan eso me tengo que hacer a un lado. No sé si antes, pero a mí nunca”, expresó en entrevista con el programa de la cadena FOX Sports. El actual técnico del equipo mexicano reiteró que no se expondría para recibir las criticas por un mal trabajo si no es él quien toma las decisiones como idealmente es en su caso.

“Si vas a un trabajo y te dicen: ‘Vas de comentarista, pero tienes que hacer esto, esto y esto‘, pues hazlo tú. Si lo tienes tan claro hazlo tú ¿Para qué me pones si la tienes tan clara tú? Haz tu la chamba, para qué pongo yo la cara si pasan las cosas como tú quieres que pasen y si no salen soy yo el que pone la cara”, agregó el entrenador, quien también comentó cómo es que elige a los futbolistas.

En este caso aseguró que lo hace según el momento de cada uno. “Trato de ir por el momento (al elegir jugadores) y pensando un poco en lo que hizo Argentina que fue el campeón, creo que Scaloni empezó por los nombres, pero se fue dando cuenta que tenía que meter al que mejor estaba”, expresó el estratega mexicano que mientras tanto se mantiene al frente del tricolor con miras a la Copa América del próximo año.

