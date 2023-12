Shohei Ohtani 'se viste' de Santa Claus y regala un Porsche a la esposa de un compañero

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El japonés Shohei Ohtani, la flamante nueva estrella de Los Angeles Dodgers, dio una muestra de su generosidad al dar un lujoso regalo a la esposa de su compañero de equipo Joe Kelly, Ashley. Tal cual, como si se tratará del mismo Santa Claus, la familia Kelly recibió un lujoso Porsche en las puertas de su casa en el que quizá sea el regalo de Navidad más inesperado e increíble para ellos.

A través de un video en sus redes sociales, Ashley Kelly publicó un video en donde se le observa abriendo la puerta de su casa con la sorpresa de ver el auto frente a su casa y a un hombre que le dice "Es tuyo, de Shohei", mientras que ella se muestra sorprendida por lo que acaba de escuchar. “Él quería regalarle un Porsche”, agrega el interlocutor. El regalo, según apunta la prensa estadounidense, podría ser debido a la campaña de Ashley para la firma de Ohtani.

Al parecer ella contribuyó para su llegada con la campaña 'Ohtake17', algo que no olvidó el pelotero japonés quien para agradecer hizo el espectacular regalo. Según los reportes, el auto que obsequió Ohtani a Ashley Kelly es un modelo Panamera 2023 de cuatro puertas y que tiene un costo aproximado de 154 mil 900 dólares, que al tipo de cambio actual equivale a 2.6 millones de pesos mexicanos.

La relación entre Ohtani y la familia Kelly parece ser muy buena, cabe recordar que Joe le entregó el número 17 a Shohei, pues se trataba del número que el japonés había usado ya durante su carrera en la MLB y que en Dodgers él tenía ocupado por lo que no dudó en dárselo y aseguró que no era un gesto que iba a hacer por cualquiera por lo que le dio todavía más importancia a lo hecho por el lanzador japonés que no olvidó eso.

“No se lo iba a dar a cualquiera. Si Shohei sigue rindiendo, va a ser un Salón de la Fama y tendré mi número retirado", dijo Joe Kelly en palabras recogidas por el portal de MLB al ser cuestionado sobre su decisión de ceder el número 17 para el pelotero asiático quien se convirtió en el refuerzo bomba de la liga y que firmó un contrato por 700 millones de dólares que lo convierten en el deportista mejor pagado del mundo.

