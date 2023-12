Chivas anuncia a José Castillo como su primer refuerzo para el Clausura 2024

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Las Chivas ya anunciaron dos bajas oficiales, ambas en la defensa, por lo que para reforzar esa zona en donde se han visto mermados para el siguiente torneo Clausura 2024. Ahora confirmaron su primer alta del certamen luego de que desde hace semanas han trascendido rumores, pero finalmente ya es una realidad, se trata del joven lateral de 22 años, José Castillo, quien llega procedente del club Pachuca.

El equipo hidalguense se despidió del jugador y le deseó éxito en sus futuros proyectos. "Por tu formación en nuestros colores sabemos que triunfarás. Gracias por defender al Club de Futbol Pachuca. Te deseamos éxito en tu próximo reto, José Castillo", expresó el club 'Tuzo' en su mensaje de despedida del lateral. Más tarde, a través de sus redes sociales, Chivas informó de la incorporación del defensa.

"Estoy muy entusiasmado, contento por todas las grandes cosas que pueden venir. Desde el inicio uno puede comprobar la grandeza de esta institución por la calidez de la gente", mencionó el defensa mexicano que puede actuar como lateral o central y ya ha sido campeón del futbol mexicano. Ahora que se ha anunciado de manera oficial como nuevo jugador de Chivas se pondrá a trabajar bajo las órdenes del nuevo entrenador argentino Fernando Gago.

Créditos: X @Tuzos

José Castillo es una más de las joyas del Club Pachuca, que en los últimos años se ha destacado por su prolífica cantera en donde sus jugadores han salido al futbol mexicano y europeo tras brillar con ellos. En el caso de Castillo cuenta con 35 partidos disputados en el primer equipo de los hidalguenses. En el último torneo, jugó diez partidos y acumuló 840 minutos en donde, pese a su posición, contribuyó al ataque con una asistencia.

El lateral es un considerado un futbolista de gran proyección en el futbol mexicano y ha integrado las selecciones mexicanas menores desde la Sub 17 a la Sub 23. Con Pachuca tenía contrato hasta 2025 por lo que los tapatíos debieron desembolsar una cantidad para sumarlo a sus filas, aunque oficialmente no se ha revelado de cuanto habría sido el monto. Una vez sea presentado, el jugador se incorporaría a los entrenamientos.

Altas y bajas de Chivas al momento:

Altas: Fernando Gago (DT)

Bajas: Veljko Paunovic (DT), Hiram Mier, Cristian Calderón

Rumores: Javier Hernández (Galaxy | EU), Guillermo Martínez (Puebla), Gerardo Arteaga (Genk | BEL), José Castillo (Pachuca), Fidel Ambriz (León)

Fuente: Tribuna