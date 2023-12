Jack Grealish sufre robo millonario robo en su casa mientras jugaba un partido con el City

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El futbolista de Manchester City, sufrió un robo en su nueva casa, a la cual se había mudado apenas antes de Navidad. El jugador se encontraba disputando el partido ante el Everton, el cual ganaron por 3-1, pero en su casa estaban sus familiares quienes lo animaban por televisión y que durante el suceso se llevaron un buen susto y tuvieron que llamar a la policía para que los auxiliara.

Sin embargo, los ladrones que ingresaron al domicilio del jugador lograron su cometido y se robaron pertenencias lujosas que sumaban el equivalente a un millón de libras esterlinas, que al tipo de cambio actual son cerca de 21 millones de pesos, según informó el diario británico The Sun, que añade que entre las pertenencias sustraídas de la casa del jugador se encontraban relojes y joyas.

El medio británico detalló que los familiares de Grealish veían el partido entre el Manchester City y el Everton cuando unos ruidos los alertaron y cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo activaron una alarma. Fue entonces que la policía recibió el aviso de un robo a las 21:50 horas locales en la casa ubicada en Cheshire. Al llegar al lugar los uniformados establecieron toda una búsqueda para tratar de encontrar a los ladrones.

Con el apoyo de perros policía y hasta un helicóptero, los agentes buscaron a los ladrones, pero no encontraron a ningún sospechoso y por lo tanto no hubo detenidos, pero la investigación seguirá abierta. "No se han realizado arrestos en este momento y las investigaciones están en curso", mencionó un portavoz de la policía citado por el diario. Afortunadamente para la familia de Grealish ellos salieron ilesos y solo padecieron un fuerte susto.

El jugador fue notificado de lo ocurrido una vez que se terminó el partido. Pep Guardiola, técnico del City mencionó lo ocurrido en la conferencia de prensa en donde destacó que: "Fue un mal momento para él y su familia"; sin embargo señaló la importancia de que nadie resultó herido. Grealish acababa de mudarse al inmueble junto a su novia y el lugar se encuentra en una zona exclusiva, pero eso no impidió a los ladrones lograr su cometido.

