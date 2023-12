Russell Wilson rompe el silencio y revela por qué Broncos lo mandó a la banca

Comparta este artículo

Denver, Estados Unidos.- El pasado miércoles, el entrenador de los Denver Broncos, Sean Payton, informó que el mariscal de campo Russell Wilson sería enviado a la banca en una decisión que causó sorpresa, más aún debido a que no fueron aclarados los motivos para hacer este movimiento, pero ahora el propio atleta quien reveló cuales fueron las causas de esto y que atribuye a su negativa de modificar una condición de su actual contrato con el equipo.

Según reveló el quarterback, le advirtieron que si no cambiaba la garantía de lesión que estaba en su actual contrato, sería enviado a la banca por lo que tras la negativa le quitaron la titularidad. "Se me acercaron durante la semana que tuvimos de descanso y me dijeron que si no cambiaba mi contrato, mi garantía de lesión, me quedaría en la banca el resto del año", aseguró el mariscal respecto a la decisión del equipo a unos días de terminar la temporada regular.

De acuerdo con información de la agencia EFE, Wilson tiene una garantía por lesión de 37 millones de dólares que lo cubre hasta el 2025, por lo que el movimiento consistiría en que el retirarlo en estas últimas semanas aseguraría que no sufrirá una lesión grave en caso de que Denver decida cortarlo para la campaña 2024. Esta acción no fue del agrado de Russell quien se dijo decepcionado por lo ocurrido.

"Definitivamente me decepcionó. Fue un proceso estresante durante toda la semana de descanso. Acabábamos de vencer a los Chiefs, estaba emocionado de que peleáramos por los playoffs y tuviéramos una buena racha. La Asociación de Jugadores (NFLPA) y la NFL se involucrarán en algún momento", aseguró el quarterback ante los medios que insistió en sus deseo de permanecer en el equipo.

En 2022, Russell Wilson firmó un contrato con los Broncos por cinco años y a cambio de 245 millones de dólares procedente de los Seattle Seahawks con quienes logró ganar el Super Bowl XLVIII por lo que llegó con grandes expectativas al equipo, pero estas no se han cumplido como se esperaba y podrían dejarlo fuera en la siguiente temporada. El próximo domingo, Broncos se medirá Chargers en la semana 17 de la NFL.

