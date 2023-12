Nicolás Larcamón criticó declaraciones de Jardine sobre el arbitraje tras triunfo de América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El América se impuso por 2-0 al León en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX disputado en el Estadio Azteca y con ello logró su pase a las semifinales gracias al triunfo en el marcador global por 4-2; sin embargo, la victoria no estuvo exenta de polémica, misma que generó todo un debate en las redes sociales, pues para muchos muchos el primer gol no debió llegar.

El foco de atención se puso sobre el penalti que anotó Julián Quiñones y con el que abrió el marcador al minuto 61 luego de un primer tiempo en donde se fueron igualados, esto debido a que se consideró que no se señaló una falta previa del americanista Zendejas antes de que Fernando Guerrero señalará una falta dentro del área que provocó la pena máxima que hizo efectiva el delantero colombiano naturalizado mexicano.

Por esta acción fue cuestionado el entrenador del equipo de León, Nicolás Larcamón, quien evitó referirse directamente a esta acción, pero si criticó las declaraciones previas de André Jardine, estratega del América, por haber hablado del arbitraje, pues el técnico del cuadro esmeralda consideró que no se debía hablar del tema antes de partidos tan importantes como los que se jugaron en estos días.

Créditos: X @clubleonfc

“Del árbitro prefiero no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos. No me gustaron las declaraciones previas al partido de André, me parecieron inoportunas”, dijo en conferencia de prensa en palabras recogidas por El Universal. “Con el equipo que tiene y a la institución que representa está para poner el foco en otra cosas”, agregó Larcamón sobre los comentarios previos que hizo el brasileño.

Fuente: Tribuna