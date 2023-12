¿Como Muahammad Ali? Gervonta Davis se convierte al islam y tiene un nuevo nombre

Comparta este artículo

Maryland, Estados Unidos.- El boxeador estadounidense Gervonta Davis, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, ha decidido hacer un cambio en su vida personal, pues determinó adoptar una religión y en este caso convertirse al islam, por lo que también cambiará de nombre como en su momento lo hicieron otros deportistas que se convirtieron en leyendas ya bajo su nueva identidad.

De acuerdo con información de The Baltimore Banner, el boxeador se convirtió al islam en una ceremonia realizada en una mezquita de Maryland, en donde realizó la shahada (el testimonio islámico de fe) y adoptó el nombre musulmán de Abdul Wahid que tiene un gran significado en el idioma árabe, pues Abdul significa "siervo de", en tanto que Wahid se interpreta como "el único" por lo que su significado sería “el sirviente del único” en referencia a Dios.

No obstante, aún no se ha reportado que ya haya cambiado legalmente su nombre y en sus redes sociales se mantiene con el anterior. “La humildad que recibo de él, y me sorprendió conocerlo porque sabía quién era pero no sabía hasta qué punto, era una persona con los pies en la tierra”, dijo el Imam Hassan Abdi citado por el medio estadounidense y quien acompañó a Davis en su conversión a su nueva religión hace unos días.

Gervonta Davis actualmente ostenta el título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y mantiene su invicto de 29 triunfos, 27 de las cuales han sido por nocaut. La última vez que peleó fue el 22 de abril de 2023 cuando derrotó por nocaut a Ryan García en el séptimo round. Por ahora no se ha confirmado alguna pelea del estadounidense para el 2024. En algún momento trascendió que podría pelear con Naoya Inoue, pero el propio Davis lo descartó por la diferencia de peso.

¿Qué otros deportistas cambiaron su nombre?

La conversión al islam y el cambio de nombre de Gervonta Davis recuerda otros casos ene l mundo del deporte que hicieron algo similar. El más recordado es desde luego el de Muhammad Ali, quien 1964 anunció que dejaba atrás el nombre de Cassius Clay, el cual consideró que era un "nombre de esclavo". Oro caso es el de la leyenda de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar quien antes de convertirse era llamado Ferdinand Lewis Alcindor Jr.

Fuente: Tribuna