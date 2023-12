Muere piloto Gil de Ferran; sufrió un infarto mientras competía junto a su hijo

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El mundo del automovilismo se encuentra de luto, luego de que se conoció la muerte del piloto brasileño Gil de Ferran, histórico piloto que ganó las 500 millas de Indianápolis en el 2003 y quien ostenta el récord de velocidad en pista cerrada. Tenía 56 años y todavía solía competir, la muerte lo sorprendió justamente mientras manejaba en una carrera en compañía de su hijo, según confirmó uno de sus excompañeros a la agencia de noticias AP.

De a cuerdo con la versiones de su excolegas a la agencia estadounidense, de Ferran sufrió un infarto mientras competía con su hijo en la carrera The Concourse Club en Florida. Tony Kanaan, colega del piloto. Dijo que se encontraban en la pista privada en Opa-Locka, Florida y que tras detener su auto, de Ferran mencionó que no se sentía bien, tras lo cual sufrió lo que aparentemente fue un infarto cardíaco, pese a las maniobras para resucitarlo no fue posible hacer nada.

“Era uno de mis mejores amigos. Crecimos juntos y en fechas recientes colaboramos en McLaren. Al comienzo de este año, él fue un mentor y me ayudó. Perdí a un amigo muy querido. Estoy devastado", dijo Kanaan quien también destacó la forma en que dejó este mundo su amigo. "Tengo que decir que él se fue al estilo de Gil, conduciendo un auto de carreras. Si pudiera elegir una forma de irme, optaría por eso”, agregó.

¿Quién fue Gil de Ferran?

Gil de Ferran nació en París, Francia, pero era de nacionalidad brasileña. Inspirado por el expiloto Emerson Fittipaldi comenzó su carrera profesional en los karts desde donde fue en ascenso a las mejores categorías del automovilismo. Entre sus éxitos destaca su título en la CART, así como el subcampeonato en la IndyCar Series en 2003, año en donde ganó las 500 millas de Indianápolis. En su carrera también obtuvo 12 victorias y 50 podios en la categoría Indy.

También logró un subcampeonato de la clase LMP1 de la American Le Mans Series en 2009 con su propio equipo. Pero su más grande logro es un récord que aún sigue vigente. En el 2000, de Ferran impuso el récord de velocidad en pista cerrada durante una clasificación de CART, con una vuelta a 241.428 millas por hora sobre la pista del California Speedway.

