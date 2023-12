¿Qué le pasó a Karim Benzema y por qué ha causado preocupación en Arabia Saudita?

Comparta este artículo

Jeddah, Arabia Saudita.- El delantero francés del Al ittihad, Karim Benzema, ha causado preocupación en las últimas horas por estar 'desaparecido'. Y es que el medio árabe Al-Riyadiya, señaló la ausencia del futbolista destacando que habría abandonado al club, pues no se le vio presente durante las prácticas del jueves y viernes. Aunque no solo eso comenzó a generar preguntas sobre el jugador, quien también se esfumó del mundo digital.

Al parecer el francés habría borrado sus redes sociales, pues no se puede encontrar alguna activa que de cuenta de su paradero. No obstante, entre la prensa occidental se especula que el motivo de que no estén activas sus cuentas se deba a la cantidad de criticas que ha recibido por parte de los aficionados del Al Ittihad, sobre todo luego de la goleada que recibió su club ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, lo cual los habría enfurecido.

Por otra parte, según reportó más tarde el medio español Marca, que consultó con el entorno del exjugador del Real Madrid, este si habría recibido el permiso de su club para ausentarse unos días, también debido a una aparente lesión, misma que le impidió formar parte de los entrenamientos del jueves y viernes, es por eso que tampoco formó parte de la convocatoria para el juego de este fin de semana que de cualquier forma fue pospuesto.

De esta manera quedaría descartada la posibilidad de que el delantero francés hubiera cometido alguna falta contraria a su contrato. Benzema llegó al club este verano y tiene un contrato firmado hasta el 2026. En este tiempo ha disputado 20 partidos, anotado 12 y contribuido con cinco asistencias en mil 685 minutos distribuidos entre al Saudi Pro League, el Mundial de Clubes, la Champions League Asiática y la Kings Cup.

