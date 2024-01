Rafa Nadal regresa a la actividad con derrota en dobles; en 'singles' enfrentará a Thiem

Comparta este artículo

Brisbane, Australia.- El tenista español Rafa Nadal volvió a la actividad en el tenis, luego de verse obligado a parar tras una fuerte lesión. Fue en enero de 2023 cuando quedó fuera de la temporada debido a una lesión de la cadera durante el Abierto de Australia. Nadal tuvo que ser operado en dos ocasiones y desde entonces ha tenido una larga recuperación y apenas hace unas semanas anunció su regreso.

Finalmente tuvo su primer partido en el ATP de Brisbane en dobles junto a Marc López; sin embargo, no pudo tener un regreso triunfal, pues perdieron por ante la pareja australiana de Max Purcell y Jordan Thompson por 6-4 y 6-4. Pese a todo, los fanáticos se alegraron de ver de nuevo a Rafael Nadal en actividad. El español recordó que esta sería su última temporada en Australia, pues planea retirarse este año.

"El problema de decir que va a ser mi última temporada es que no puedo predecir al cien por cien lo que va a pasar en el futuro. Por eso digo probablemente. Es obvio que hay un alto porcentaje de que ésta vaya a ser mi última vez jugando aquí en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene no me digan: 'Dijiste que (ésta va a ser) tu última temporada', porque no lo dije", mencionó en conferencia de prensa.

Por otra parte valoró su regreso a una competencia, pues es un sentir distinto a solo estar entrenando. El tenista español destacó que esto es un gran logro para él por lo que ha padecido. "Competir es diferente a entrenar pero en términos de entrenar con los chicos aquí estoy bastante contento porque soy capaz de sentirme competitivo contra los jugadores que he jugado", dijo Nadal en palabras citadas por ESPN. .

"Eso es mucho para mí, porque hace un mes no sabía si tendría la oportunidad de venir aquí o de sentirme a gusto en los entrenamientos. Me siento preparado para competir. Luego, lo que pueda pasar en la competición, no puedo saberlo. No lo sé", agregó. Aunque en dobles no le fue bien, espera sacar una victoria en la modalidad de singles en donde se enfrentará a Dominic Thiem en la primera ronda.

Fuente: Tribuna