Taiki Sekine es el campeón de bateo y hace historia en la Liga Mexicana del Pacífico

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque los Yaquis no lograron clasificar a los playoffs, el premio de consolación está en el logro individual de Taiki Sekine, quien se convirtió en campeón de bateo de la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), un logro que es histórico, pues se trata del primer japonés en lograr dicha distinción en toda la historia del torneo invernal del beisbol mexicano.

Esta temporada Sekine bateó y lideró el departamento de average con .345, pegó 60 hits, anotó 20 carreras e impulsó cinco en 42 juegos disputados con el equipo de la 'Tribu'. Siempre se mostró a la altura y destacó por su buen nivel desde el inicio de la temporada, ahora el 'Patrullero' se despide una vez más del equipo y como estaba acordado desde su llegada regresará a su natal Japón este inicio de año.

Sekine se preparará para una nueva temporada en la Nippon Professional Baseball (NPB) con el Yokohama DeNa Baystars por lo que aun cuando Yaquis hubiera pasado ya no seguiría en el equipo. A través de sus redes sociales, Sekine hizo un análisis de lo que significó esta temporada en donde destacó el título de bateo, aunque lamentó que no se cumplieran los objetivos generales del equipo esta campaña.

"Hoy la temporada 2023 ha llegado a su fin. El sueño de participar en los playoffs no se hizo realidad. Como individuo, pude ganar el título de bateador líder de LMP. Fue una experiencia muy exitosa para mí. Creo que estamos donde estamos hoy gracias a la temporada pasada, cuando me dijeron que no estuviera en la plantilla. Me gustaría seguir asumiendo retos para que mi yo futuro pueda crecer aunque sea un poco más que ahora", escribió en sus redes sociales.

Por otra parte no dejó pasar la oportunidad de agradecer a los aficionados y en un mensaje escrito en español también se despidió. "Me gustaría agradecer a Obregón por recibirme tan calurosamente este año. La experiencia aquí me ayudará a crecer. Estoy agradecido de haberme brindado este ambiente. Continuaré trabajando para mi propio crecimiento y el éxito de mi equipo. Quedemos otra vez. Puro Yaquis", escribió.

