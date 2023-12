¿André Gignac piensa en el retiro? "Estamos casi en el fin de la historia del jugador"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- André-Pierre Gignac dio una gran exhibición en el partido de vuelta de Tigres ante Puebla en donde se destacó con un doblete que sirvió para encaminar a su equipo a la clasificación. Por esto, fue elegido como el mejor jugador del partido y se mantiene como uno de los mejores delanteros en las liguillas del futbol mexicano. El delantero francés cuenta con 37 años y reconoce que su papel en el campo ha cambiado.

Gignac aceptó que ya es un jugador más que finaliza las jugadas, pues no tiene las condiciones para realizar piques veloces como lo hacen los jugadores jóvenes, pero sabe de su capacidad como goleador por lo que ya toma más ese papel. “Soy finalizador, no voy a quitarme tres jugadores y picadita, tengo mis cualidades y sé cuáles son. Lo que pueda y no pueda hacer y que sea más fuerza para mí, sé que la pelota me va a caer y la voy a poder empujar, mi exigencia viene de ahí", dijo Gignac en entrevista para TUDN.

En ese sentido, el atacante francés reconoció que su carrera puede terminar pronto, pero de momento dijo que todavía tiene para aportar al equipo y se mantiene concentrado. "El que venga acá va a ver que no es fácil, estamos casi en el fin de la historia del jugador, pero quiero más para este club y quiero ayudar más, pero de momento eso y muy enfocado en mi carrera de futbolista sé que tengo mucho que dar”, aseguró.

Créditos: X @LigaBBVAMX

El goleador de los Tigres no tomó parte del primer partido de liguilla debido a que se encontraba en recuperación de una lesión; sin embargo, en su reaparición en las canchas demostró que aún cuenta con el nivel para seguir aportando en el futbol profesional. Ahora en esta liguilla que lo coloca junto los goleadores históricos de la fase final en donde de momento ocupa el tercer puesto solo por detrás de Jared Borgetti y José Saturnino Cardozo.

El francés llegó a 33 goles en Liguilla y es tercero de la estadística general en fase final, detrás de los 41 del mexicano Borgetti y los 43 del paraguayo Cardozo. Además se encuentra a un gol de llegar a los 200 tantos como jugador de Tigres, cifra que podría alcanzar en los próximos partidos. El siguiente compromiso del delantero y su equipo será ante Pumas en dos partidos de semifinales del torneo Apertura 2023.

