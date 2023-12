Luis Suárez se despide del Gremio y hace fuerte revelación sobre su estado de salud

Comparta este artículo

Porto Alegre, Brasil.- EL delantero uruguayo Luis Suárez se despidió de la afición del Gremio en su último partido con el club y en la liga brasileña. El 'Pistolero' pudo despedirse con un gol que significó el triunfo de su equipo y que resulta vital para el campeonato. En medio de lágrimas y ante su afición decidió poner fin a su carrera en el futbol de Sudamérica y ahora su futuro queda en incertidumbre sobre todo por sus revelaciones posteriores a esa despedida.

Y es que el delantero de la selección uruguaya reveló que su estado de salud no es el mejor para la práctica del futbol de alta exigencia debido a los diversos problemas físicos que actualmente padece y que solo le permiten jugar bajo los efectos de diversos medicamentos. “Lo que siento es un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara liquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un limite que no la puedo doblar.

"Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico). No es solo la rodilla. A veces me duelen los tendones de abajo por el mal apoyo. La espalda muchas veces me molesta pero por la forma de caminar por la renguera. Todos los días son trabajos diferentes, depende el dolor que sienta”, dijo en una entrevista con la radio Sport 890 de Uruguay.

Ahora la posibilidad de que Suárez se mantenga en activo parece lucir más complicado, aun en medio de los rumores que lo colocan en el Inter Miami de Estados Unidos junto a sus excompañeros en el el Barcelona, Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Si bien, la Major League Soccer (MLS) es una liga de menor exigencia que la brasileña, al futbolista también le preocupa las repercusiones que estas molestias le puedan representar a futuro.

“Yo tengo que analizar mi vida a futuro. Porque va a llegar un momento, en cinco o 10 años quiera jugar con mis amigos al padel o jugar un futbol 5 y no pueda por la artrosis. Hay que pensar todo”, señaló Suárez quien aseguró que se ha ganado el derecho a decidir sobre su futuro y pese a todo no descarta seguir, aunque también considera el retiro como una posibilidad si sus molestias no ceden.

“El que habla es mi cuerpo y el dolor que siento en el día a día es mucho. Me he ganado el derecho a decidir, a decir basta y a disfrutar del lugar en el que me toque jugar y de mis hijos. Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá a donde me tocará en un futuro. Si voy a un club es para ganar, si no me retiraría. Uno es cabeza dura. Quiere seguir disfrutando”, agregó el delantero.

