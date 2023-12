Milwaukee Brewers ofrece el contrato más lucrativo para un jugador novato

Comparta este artículo

Milwaukee, Estados Unidos.- El jardinero venezolano de 19 años, Jackson Chourio y los Milwaukeee Brewers sellaron el contrato más lucrativo para un beisbolista sin experiencia en las Grandes Ligas en toda la historia. Luego de que acordaron una cifra de 82 millones de dólares y ocho años con el que es considerado uno de los prospectos más interesantes dentro de la Major League Baseball (MLB) por lo que decidieron asegurar al pelotero.

Con esto superó el contrato que en el 2020 recibió el cubano Luis Robert, quien entonces firmó por 50 millones de dólares y seis años con los Chicago White Sox. Ahora Chourio, que apenas cuenta con seis juegos sobre la categoría Doble A logró firmar un mejor contrato solo tres años después. Sgún el venezolano, este monto no lo hará cambiar y seguirá esforzándose para poder debutar en las mayores con su equipo.

“Voy a dar lo mejor de mí siempre. Este dinero no me va a hacer cambiar. Y si me hace cambiar, va a ser para bien”, comentó el joven pelotero en palabras recogidas por la agencia AP. Este monto asegura así gran parte de su futuro como profesional y según mencionó, lo ayudará a jugar más tranquilo. “Estamos trabajando fuerte para empezar desde el primer día. Fue una decisión para asegurar el futuro de mi familia. Ahora puedo jugar más tranquilo, sin tener presión”, dijo.

Créditos: MLB.com

El venezolano disputó seis juegos con el equipo filial de Brewers en Triple A con Nashville en la última temporada. Fue el primer jugador en la historia de la franquicia en ser seleccionado como mejor beisbolista en las ligas menores en dos ocasiones. En su estadísitica presume que bateó para .283 y registró un porcentaje de embasado de .338, además de 22 home runs, 91 carreras impulsadas y 44 robos en 128 juegos disputados.

Chourio podría debutar en las ligas mayores para la temporada de 2024 bajo el mando del nuevo mánager Pat Murphy. Ahora resta esperar para ver el desempeño de este jugador sobre el que están puestas grandes esperanzas para ayudar a la organización a superar lo hecho esta temporada en donde conquistaron el título de la División Central de la Liga Nacional con un equipo en el que destacaron varios novatos.

Fuente: Tribuna