París 2024 descarta cambios en ceremonia inaugural pese a amenaza de ataque terrorista

París, Francia.- Faltan unos meses para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 por lo que continúan los últimos preparativos de cara al gran evento deportivo y entre los cuales destaca la realización de la ceremonia de inauguración, misma que se mantiene como ha estado previsto por las autoridades francesas pese a la amenaza latente de un atentado terrorista; sin embargo, la ministra de deportes Amélie Oudéa-Castéra descartó cualquier posibilidad de cambio.

Hasta ahora, la ceremonia inaugural contempla el recorrido final de la llama olímpica a través del río Sena, entre el puente de Austerlitz al este de la ciudad y el de Iéna, al oeste y en donde los organizadores esperan que se reúnan unos 15 millones de espectadores. El plan se mantendrá y no se considera ninguna sede alternativa. "No tenemos un plan B. Hay un plan A, en el cual se contemplan varios planes alternativos", dijo Oudéa-Castéra en declaraciones a radio France Inter.

La ministra consideró que no existen motivos para pensar en hacer algún cambio, aunque reconoció que el riesgo de amenaza es latente no consideró que fuera específica del evento. "Hay una amenaza terrorista y, en concreto, islamista", aceptó. "No es nueva ni específica de Francia ni de los Juegos", agregó Oudéa-Castéra quien de cualquier forma asegura que habrá un aumento en los dispositivos de seguridad durante el evento olímpico y el paralímpico.

Créditos: Facebook Paris2024

La ministra de deportes francesa también reconoció que los Juegos Olímpicos representan un desafío en materia de seguridad importante y aseguró que ya están equipados para el evento, pues cuentan con equipos de desminado, perros para detectar explosivos y otros elementos sofisticados para evitar posibles atentados. El debate sobre este tema se reabrió luego del último atentado durante el fin de semana pasado cerca de la torre Eiffel.

De acuerdo con información de la agencia de noticias AFP, un joven francés, identificado como hijo de padres iraníes y vigilado por su radicalización islamista y problemas mentales, fue el autor del atentado del sábado por la noche en donde asesinó a una persona e hirió a otras dos, armado con un cuchillo y un martillo. Además de este acontecimiento se suma el del asesinato de un profesor al norte de Francia, apenas dos meses antes.

Por otra parte, la situación actual en medio oriente con el conflicto palestino-israelí ha hecho considerar al gobierno francés eventuales repercusiones en su territorio por la de la escalada de este acontecimiento. Los Juegos Olímpicos de París 2024 serán los XXXIII que se realicen en la historia. El evento que reunirá a los mejores atletas de diferentes disciplinas se realizará entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 en la capital de Francia.

Fuente. Tribuna