Diego Cocca rompe el silencio y revela que en Selección Mexicana no se quería cambiar

Ciudad de México.- El entrenador Diego Cocca fue el primero en tomar el relevo de la Selección Mexicana tras el fracaso del Mundial de Qatar 2022, pero su proceso no duró mucho y fue cortado previo a la Copa Oro debido a las dudas que dejó su participación en la Liga de Naciones donde fueron humillados por Estados Unidos. Ahora el exentrenador nacional rompió el silencio y reveló que una de las situaciones que vivió fue que no hubo voluntad de cambio.

"No se valoró, yo se los dije a los jugadores de la selección, les dije 'muchachos, yo estaba en una institución modelo, con un plantel espectacular, estaba muy bien, pero creo en esto, creo que en tres años y medio tenemos la posibilidad de jugar un Mundial y cambiar las cosas', pero hubo gente que no quiso cambiar, quiso seguir así y cuando las cosas siguen de la misma manera, el resultado va a ser el mismo", analizó Cocca en una entrevista con TUDN Radio.

Cocca también habló de su abrupta salida del equipo tricolor, misma que dijo lo perjudicó en su imagen, aunque cree que eso habla mal de quienes lo sacaron. "Me siento perjudicado. La imagen de la salida de Selección Mexicana me perjudicó, pero habla más mal de ellos, porque yo pude haber dirigido a Tigres, y tal vez me pudo ir mal y me pudieron echar, o me pude haber ido al Tri, me pudo ir mal y que me echaran, pero no pasó ninguna" agregó.

Cocca estuvo al frente de la selección por siete partidos, por lo que cree que no se puede hacer un balance de su paso por el equipo. Además, señaló que a nivel del cuerpo técnico eran conscientes de que iba a ser complicado por lo que había que cambiar mentalidades, pero ya no pudo continuar. En ese aspecto señaló también a personas que mencionó que no estaban en la federación y que lo sacaron sin argumentos.

Pese al mal momento, le deseó suerte a México, mientras que por su parte, cree que pronto tendrá una nueva oportunidad en otro equipo de futbol en donde podrá demostrar sus cualidades como entrenador. "Cuando quise ponerle mentalidad, quise tener apoyo de dueños y me lo dieron, después apareció gente de la Federación Mexicana de Futbol que no estaba y decidieron que no fuera más director técnico, sin argumento repito.

"No por esas personas tiro toda la gente y todos los que me han ayudado en diferentes clubes; le deseo suerte a México y creo que tendré trabajo para seguir demostrando lo que valgo", expresó el entrenador que en México ha dirigido a Atlas, Tigres y Santos y que llegó a ser bicampeón con los rojinegros rompiendo un largo ayuno sin títulos.

Fuente. Tribuna