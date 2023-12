Juan Cuadrado: La estrella de Colombia considera jugar en la Liga MX o la MLS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbolista colombiano Juan Cuadrado se mantiene como una de las figuras de su selección y continúa vigente en la Serie A de Italia, donde ahora defiende los colores del Inter de Milán; sin embargo, pese a su buen presente, el jugador aceptó que le llama la atención la posibilidad de participar algún día en la Liga MX o en la Major League Soccer (MLS) por lo que su talento podría ser apreciado en el continente americano.

Cuadrado es considerado uno de los futbolistas más destacados en el futbol de Sudamérica y el futbol mexicano podría sumar a un nuevo elemento de élite como ya ha ocurrido en los últimos años. Fue en una entrevista para TUDN en donde el mediocampista fue cuestionado sobre la posibilidad de dejar Europa en algún momento y a qué liga le gustaría ir, a lo que no dudó en mencionar a México o Estados Unidos.

"Ahora mismo siempre he pensado estar acá (en Europa) otros dos, tres años, pero obvio si sale algo bueno siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México también me parecería una buena opción y claro, si se da la oportunidad me encantaría", aseguró el jugador colombiano, aunque no mencionó si tiene predilección por algún equipo en particular del torneo mexicano.

