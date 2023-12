Lionel Messi suma un nuevo reconocimiento a su carrera gracias a su llegada a la MLS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lionel Messi sigue acumulando reconocimientos en este 2023 y ahora no viene de parte de una institución relacionada con el futbol, pero si es prestigioso, pues el argentino fue nombrado como el atleta del año por parte de la prestigiosa revista Time que le dedicó su portada. Esto llega después de reconocer el valor que ha tenido su llegada a los Estados Unidos y lo que ha significado.

Messi toma el lugar de Aaron Judge, quien el año pasado obtuvo este reconocimiento por parte de la revista, ahora es el jugador del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) sobre quien destacan el papel que ha tenido para que creciera el interés en el futbol, así como el aumento en la asistencia de los estadios y las ventas de las mercancías relacionadas a su nombre que se dispararon de forma importante logrando llamar la atención de muchas personas.

“Messi marcó su llegada a Estados Unidos al anotar 10 goles en siete partidos de la Leagues Cup y llevar al Inter Miami al campeonato de dicha competición. Una persistente lesión ralentizó su ritmo en MLS durante el mes de septiembre. A los 36 años, dos décadas después de su incomparable carrera, Messi proporcionó un estímulo singular al futbol en Estados Unidos. La asistencia, los precios de las entradas, las ventas de mercancías y la audiencia se dispararon. Sus juegos adquirieron la sensación de un renacimiento religioso", escribe la revista en su artículo dedicado al delantero.

Créditos: X @TIME

En el mismo artículo, Time recoge unas declaraciones de Messi sobre su nombramiento como deportista del año, en donde recuerda como fue la decisión que tomó para llegar a la MLS en donde aceptó que le hubiera gustado ir a Barcelona y después de que no se logró, sus opciones eran la MLS y la liga de Arabia Saudita, proyectos que le parecieron muy interesantes, pero al final se decidió por el de la liga estadounidense.

"La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo.

"Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel. Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes", reconoció Messi en declaraciones para la prestigiosa revista estadounidense.

Fuente: Tribuna