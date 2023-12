¡Puro Caballo! Cinco ligamayoristas mexicanos llegaron para la segunda vuelta de la LMP

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico se caracteriza por ser un torneo repleto de grandes estrellas tanto a nivel internacional como local, pero para esta segunda vuelta de la temporada 2023-2023, el certamen de invierno echó 'la casa por la ventana' con la llegada de cinco peloteros mexicanos que militan en el mejor beisbol del mundo, las Grandes Ligas.

Se trata del relevista Gerardo Reyes de Los Ángeles y Luis Urías de los ahora Seattle, quienes ya se encuentran jugando con los Yaquis de Ciudad Obregón; por su parte, Irving López de los Cardenals San Luis y el receptor de los Astros de Houston, César Salazar también ya visten los clores de los Naranjeros de Hermosillo; a su vez el utility de los Cañeros de Los Mochis, Alejo López quien acaba de firmar con la organización de Atlanta, igualmente ya tuvo sus primeros juegos en la LMP.

De los cinco peloteros del 'Big Show', quien sin duda alguna ha tenido una gran presentación es Alejo, pues en en 12 turnos al bate, tiene un promedio de .583 con cinco carreras producidas, cuatro anotadas, un cuadrangular y siete imparables. Mientras que el recién llegado a la capital de Sonora, César Salazar igualmente llegó 'on fire' con .467, cinco remolcadas, dos anotadas y siete sencillos. Por su parte el 'Wicho' del conjunto de Cajeme no ha tenido un debut prometedor, conectando solamente tres hit en once turnos al madero.

La lista de esas grandes figuras del deporte de pelota nacional, se fortalecerá para la siguiente semana cuando hagan su arribo el azteca con mas jonrones conectando durante este año en la MLB, Isaac Paredes que se integrará las filas de los Naranjeros y en Culiacán el gran cañonero Joey Meneses ya anunció su llegada, dando a conocer que que empezará a jugar a partir del 15 de diciembre, cuando los Tomateros visiten a Águilas de Mexicali.

Meneses ya está en Culiacán

También hay que considerar que durante la presente edición, llegaron extranjeros que son titulares en la Gran carpa, como el caso de Alfonso Rivas, Sean Bouchard y Carter Kieboom, Alan Trejo y Michael Toglia, pero estos cinco toleteros ya no se encuentran compitiendo en la LMP.

Por si fuera poco, hay fuertes rumores y de hecho el propio presidente del club Mayos de Navojoa, Víctor Cuevas Valenzuela confesó que se encuentra en pláticas con la figura de Grandes Ligas, Randy Arozarena para que vuelva a portar los colores de los aguerridos Mayos. "Tengo gran parte del año hablando con él, nos vimos en Monterrey, estamos cerca de llegar a un arreglo y espero que se haga realidad", comentó.

Fuente: Tribuna.