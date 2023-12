Shohei Ohtani se reunió con los Dodgers pero Dave Roberts podría arruinar la negociación

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El japonés Shohei Ohtani es el jugador que todos los equipos quisieran tener en su equipo y por eso las organizaciones buscan convencer al pelotero de jugar para ellos y uno de los equipos que está dentro de las negociaciones son Los Angeles Dodgers, en donde el nipón podría competir por llegar a las instancias finales y según los reportes todo va muy bien en las pláticas.

Fue el mánager de Dodgers, Dave Roberts, quien reveló que tuvieron una reunión con Ohtani en el Dodger Stadium y que consideró que tras ese encuentro las cosas eran bastante favorables para ellos. "Me gusta ser honesto. Sí, nos reunimos con Shohei, hablamos. Y creo que salió bien. Creo que salió bien. Pero al final del día, él es su propio hombre. Y hará lo mejor para sí mismo, donde se sienta mejor, más cómodo", expresó en declaraciones recogidas por ESPN.

"En 2017, creo que fue más una visión general; más bien una venta de cosas que él realmente no conocía: el país, la ciudad, la organización, el rol potencial. Y creo que esta situación, no trato de hablar por él, sino que se limita un poco más a cuáles son sus deseos, en cuanto a equipos, y no creo que la venta tenga que ser tan grande. Creo que se trata más bien de intentar sentir cómo sería la vida cotidiana", agregó Roberts sobre que también antes fueron candidatos a firmarlo cuando llegó por primera vez.

Sin embargo, esas declaraciones podría suponer la caída de las negociaciones con el pelotero japonés, ya que una de las condiciones que habría puesto para decidir su futuro era que no se revelaran sus reuniones. Lo anterior de acuerdo con el columnista de ESPN, Jeff Passan, por lo que habría puesto en riesgo su llegada. No obstante, se ha conocido también que se ha reunido en secreto con otras organizaciones, aunque nadie ha hablado al respecto como el mánager angelino.

Los Dodgers, son junto a Los Angeles Angels, su anterior equipo, así como los Chicago Cubs, San Francisco Giants y Toronto Blue Jays los candidatos más sonados para firmar al pelotero japonés que podría tomar una decisión antes de que se termine el año. Ante tantas posibilidades su destino todavía parece estar lejos de aclararse e incluso cabe la posibilidad de que permanezca en los Angels.

Fuente: Tribuna