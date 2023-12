André Gignac es baja de Tigres para el partido de semifinales de Liga MX ante los Pumas

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- André Gignac fue imprescindible para que los Tigres iniciaran su camino a la victoria en el partido pasado ante Puebla y lograran su clasificación, pero ahora los felinos sufrirán la baja del delantero francés quien quedó descartado para el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga MX en una situación similar a lo que sucedió en la eliminatoria pasada.

De acuerdo con la información del club, Gignac no formará parte de ese partido como parte de los cuidados que tiene debido a su pubalgia, no obstante esto no lo descarta de la eliminatoria, pues esperan que esté listo para disputar el partido de vuelta en el Estadio Universitario. De esta manera el jugador solo estará disponible para uno de los partidos, pues también cabe recordar que viene saliendo de una lesión.

"Le informamos a nuestra afición que como parte de los cuidados que se tienen con André-Pierre Gignac para darle seguimiento a su tratamiento de la pubalgia, el área médica decidió, en conjunto con el cuerpo técnico, que no haga el viaje a la Ciudad de México con la finalidad de tenerlo listo para el juego de Vuelta de la Semifinal del próximo domingo", escribió el equipo felino en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Tigres terminó su preparación antes del viaje ala Ciudad de México y Gignac salió a parte del grupo. En la convocatoria oficial del equipo tampoco aparece su nombre y todo apunta que será Nicolás Ibáñez el encargado de cubrir su lugar como hace dos partidos. El delantero sudamericano ha cumplido en su papel y en el juego pasado una chilena suya sirvió para que su equipo ganara con mayor ventaja.

¿A qué hora y dónde ver Pumas vs Tigres?

Pumas recibirá a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México en el partido de ida de la semifinal del torneo Apertura 2023 de la Liga MX este jueves 7 de diciembre a las 21:00 horas tiempo del centro de México (20:00 horas tiempo del pacífico) en un juego que se podrá seguir a través de la cadena de paga de TUDN, así como por televisión abierta en Televisa y en TV Azteca.

