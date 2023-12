Carlos Vela, el mexicano que no quiso brillar y podría jugar en la Liga de Expansión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Carlos Vela ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos de este siglo; sin embargo, su poca pasión por el futbol hizo que prefiriera jugar en ligas de menor nivel, por lo que nunca pudo explotar su potencial. Ahora, tras un brillante paso con el LAFC, ‘El Bombardero’ busca nuevos aires para concluir con lo que fue una gran carrera deportiva, por lo que podría regresar a México.

Carlos Vela ha dejado claro que no es un amante del futbol, pero su talento en el deporte lo hizo destacar más de lo que deseaba. El originario de Cancún nunca ha jugado en México, ya que no pudo debutar en primera división, lo anterior debido a que fue fichado por el Arsenal después de ganar el mundial sub 17 en 2005, después tuvo un paso brillante con la Real Sociedad, equipo con el que jugó Champions League y entregó los mejores momentos de su carrera. Ahora, Carlos Vela terminó contrato con el LAFC y busca un nuevo equipo.

Carlos Vela y su posible futuro en México, foto: especial

Las opciones de Carlos Vela en México

De acuerdo a su hermano, Carlos Vela podría jugar durante seis meses o un año en el Cancún Fc, equipo de su tierra natal, que fue campeón de la Liga de Expansión; sin embargo, tiene algunas condiciones, entre las que destaca que el combinado sea de primera división, por lo que se ve lejano que regrese a casa debido a que los directivos tendrán que cambiar las reglas para permitir el ascenso y descenso, tema que se ha cerrado al interior de la Federación Mexicana de Futbol.

Cabe señalar que Vela tuvo un paso por las Chivas Rayadas del Guadalajara, sin embargo, nunca pudo debutar en el balompié mexicano, la primera vez que jugó en México fue ante el León en la Concachampions 2020 con el LAFC. Se debe mencionar que ha tenido una carrera exitosa en las mejores ligas del mundo, pero decidió arribar a la MLS para convertirse en uno de los mejores pagados de la liga.

Asimismo, después de ganar el Mundial Sub 17 en Perú 2005, fue comprado por el Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra, cedido al Celta de Vigo, equipo que lo prestó al Salamanca. Fue entonces cuanto inició una fantástica trayectoria en Europa, tuvo su mejor momento con la Real Sociedad de San Sebastián, donde se convirtió en un ídolo en una trayectoria de 2011 al 2017.

Fuente: Tribuna