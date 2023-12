AMLO propone consulta sobre el regreso de la tauromaquia a la CDMX y 'tunde' a Faitelson

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció respecto a la más reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revirtió la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México y ante el descontento que ha generado, propuso hacer una consulta ciudadana mientras aún no concluye el proceso judicial sobre este tema que ha reabierto el debate.

“Aún cuando todavía no termina el proceso legal, mi recomendación y en lo que yo pueda ayudar es de que se convoque a una consulta en la Ciudad de México”, dijo al ser cuestionado sobre el tema en su tradicional conferencia matutina. Incluso, el presidente se comprometió a apoyar en caso de que en la consulta el resultado sea contrario a lo determinado por ahora en la SCJN, pues cree que es un tema que no debería resolverse sin conocer las opiniones de los ciudadanos.

“Si ustedes, quienes están a favor de que no haya maltrato a los animales, triunfan, voy a apoyarles, nada más que yo necesito conocer qué opinan los demás, porque yo represento al pueblo. Hay muchos temas en los que se necesita conocer lo que opinan los demás, no imponer. Ni siquiera el Congreso debería resolver sobre estos temas sin consultarle al pueblo”, comentó López Obrador durante su intervención.

"En este caso yo estoy seguro de que participaría mucha gente, y eso le daría mucha fuerza. Y no es nada más un asunto legal, es un asunto moral y político", agregó el mandatario mexicano quien aseguró que revisará cómo se encuentra el marco legal para poder llevar a cabo dicha consulta. Mientras tanto la resolución de la SCJN todavía no es definitiva por lo que las corridas de toros en la Plaza México no regresarán de manera inmediata.

AMLO 'tunde' a Faitelson sin querer

El comentarista de TUDN, David Faitelson, fue recordado en la conferencia matutina no de la mejor manera, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador 'tundió' al exelemento de ESPN sin querer al buscar exponer las diferentes opiniones que ha generado el anuncio del regreso de las corridas de toros a la Plaza México; sin embargo, no recordaba su nombre, por lo que pidió ayuda recordando el golpe que recibió por parte de Cuauhtémoc Blanco hace algunos años.

"Ayer estaba yo viendo a un comentarista... De futbol. A ver, ayúdenme ustedes. Es famoso, al que le metió un coscorrón Cuauhtémoc", dijo el presidente mexicano quien de inmediato recibió el nombre de parte de los periodistas que se encontraban en la conferencia. López Obrador puso de ejemplo su opinión en contra de la decisión en sus redes sociales en donde el comentarista la calificaba como algo vergonzoso.

