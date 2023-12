Carlos Vela revela cuánto tiempo más jugará futbol; ¿dejará Los Ángeles como campeón?

Comparta este artículo

Ohio, Estados Unidos.- El mexicano Carlos Vela se prepara para disputar una final más en la Major League Soccer (MLS) con Los Angeles FC con los que buscará ganar su segundo título a nivel de clubes lo que supondría también el bicampeonato para el joven equipo angelino y de lograrlo, podría estar diciendo adiós al club, pues confirmó que su contrato finaliza justo este domingo, un día después de disputar la final.

Vela reconoció que no sabe si permanecerá en el equipo de Los Ángeles e incluso ya comienza a vislumbrar el final de su carrera. Según el mexicano, podría jugar todavía por uno o dos años más antes de decir adiós. En cualquier caso se convertirá en agente libre y su futuro quedará en el aire dando lugar a todo tipo de especulaciones, pues seguramente ofertas no le faltarán. no obstante, reconoció que su deseo sería seguir en el club, pues se siente a gusto.

“Mi contrato termina el domingo y no lo sé, estoy libre", dijo Vela en la conferencia de prensa previa al partido de la final en donde no descartó seguir en Los Ángeles, pues conversará con los directivos. "Tendremos conversaciones y veremos si podemos seguir. Si los dos (el equipo y yo) queremos seguir, encantado, pero si no, se buscará otra oportunidad y a disfrutar lo poco que me queda en el fútbol. Quiero decidir lo mejor, quizás uno o dos años más, ya el final está cerca y hay que disfrutarlo”, señaló.

Créditos: X @MLSes

Vela reconoció que habrá algo de incertidumbre, pues entiende que el futbol es un negocio y cualquier cosa podría suceder, incluso contra sus deseos de seguir. “Todo el mundo sabe lo feliz que estoy en Los Ángeles, lo feliz que estoy en este equipo, pero es un negocio. Sabemos que a veces no todo es como uno quiere”, reiteró Carlos a unas horas de enfrentar el partido por el título de este sábado.

Carlos Vela lleva ya un largo recorrido como profesional, pues comenzó su carrera muy joven en las fuerzas básicas de Chivas y el título en la Sub 17 lo catapultó a las grandes ligas por lo que cuenta con experiencia en el Arsenal, Salamanca, West Bromwich Albion, Osasuna, Real Sociedad y ahora en Los Angeles FC. Últimamente se ha especulado también con la posibilidad de que juegue en México en donde a decir de su hermano Alejandro, habría opción si jugará en Cancún FC y este fuera club de primera.

¿Cuándo y dónde ver Colombus Crew vs Los Angeles FC?

Columbus Crew se enfrentará a Los Angeles FC en el partido por el título de la temporada de la MLS, mismo que se disputará este sábado 9 de diciembre a las 15:00 horas tiempo del centro de México (14:00 horas tiempo del pacífico) en el Estadio Lower Field de Columbus, Ohio. Este encuentro solo contará con una opción de transmisión y se podrá ver a través de streaming de pago por la aplicación Apple TV.

Fuente: Tribuna