Liverpool toma el liderato de la Premier League; Aston Villa sorprende al Arsenal

Londres, Inglaterra.- El Liverpool tomó el liderato de la Premier League, luego de su remontada sobre el Crystal Palace al que venció por 1-2 en partido correspondiente a la jornada 16 del torneo inglés disputado en el Estadio Selhurst Park. Este resultado, en combinación con la derrota del Arsenal que se vio sorprendido por el Aston Villa, colocó a los 'Reds' en la primera posición del torneo liguero.

Jean Mateta había puesto adelante al Crystal con un penalti convertido al minuto 57, pero el equipo dirigido por Jürgen Klopp alcanzó el empate al minuto 76 con un tanto de Mohamed Salah al minuto 76. El Liverpool logró su triunfo de manera agónica, pues al minuto del tiempo agregado del segundo tiempo, apareció Harvey Elliot para anotar el gol que les dio el triunfo y con ello el liderato del torneo por un punto de diferencia.

En otro frente, en Birmingham, se enfrentaban el Aston Villa y el Arsenal en un partido que se tornó interesante por la destacada actuación del equipo local que fue mejor que los 'Gunners' y volvieron a dar la 'campanada' por segundo partido partido consecutivo, pues apenas el partido pasado derrotaron al Manchester City y ahora volvieron a vencer a un equipo del llamado 'Big Six' por marcador de 1-0.

Un gol de John McGinn al minuto siete de juego fue suficiente para que el equipo del Aston Villa mantuviera su ventaja y con ello ascendiera hasta la tercera posición del torneo con 35 puntos y finalizará así sin importar lo que pase con los resultados de mañana. En cambio el Arsenal sufrió su primera derrota luego de seis partidos y se queda con 36 puntos, superados por uno por el Liverpool.

Otros resultados de la Premier League:

Brighton & Hove Albion 1-1 Burnley

Manchester United 0-3 Bournemouth

Sheffield United 1-0 Brentford

Wolverhampton 1-1 Nottingham Forest

Para mañana:

Everton vs Chelsea

Fulham vs West Ham United

Luton Town vs Manchester City

Tottenham Hotspur vs Newcastle

