¡Shohei Ohtani elige ir a Los Angeles Dodgers! El japonés ya hizo oficial su decisión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Terminó la incertidumbre y los rumores sobre el futuro de Shohei Ohtani, pues la estrella japonesa de la Major League Baseball (MLB) finalmente decidió su destino y serán Los Angeles Dodgers donde continúe su carrera como profesional y con los que firmó un millonario contrato que lo asegurará en el equipo hasta el 2033, según los primeros reportes de la operación.

Fue el propio Ohtani, quien a través de su cuenta de Instagram, hizo oficial su decisión de unirse al conjunto angelino con cuyos aficionados se comprometió a dar lo mejor de sí para lograr buenos resultados, mientras que también tuvo palabras de agradecimiento para los Angels. De acuerdo con información de ESPN, el japonés firmó un contrato por diez años y 700 millones de dólares.

"A todos los fanáticos de los Dodgers, me comprometo a hacer siempre lo mejor para el equipo y seguir dándolo todo para ser la mejor versión de mí mismo. Hasta el último día de mi carrera como jugador, quiero seguir luchando no sólo por los Dodgers sino por el mundo del beisbol", aseguró el pelotero en su publicación de Instagram en donde acompañó el mensaje con una imagen del escudo de los Dodgers.

Créditos: X @MLB

Durante la última semana se supo que Ohtani había mantenido conversaciones con el equipo de Los Ángeles, pero también que otras organizaciones se habían acercado y mantenía sus opciones abiertas. Incluso, el rumor más reciente lo ubicaba en la ciudad de Toronto, luego de que surgiera el rumor de que jugaría con los Blue Jays, pero finalmente todo se ha despejado en el futuro del pelotero japonés.

"Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados con la organización de los Angels y a los fanáticos que me han apoyado durante los últimos seis años, así como a todos los involucrados con cada equipo que fue parte de este proceso de negociación. Especialmente para los fanáticos de los Angels que me apoyaron en todos los altibajos, el apoyo y la alegría de sus muchachos significaron mucho para mí", escribió Ohtani para despedirse de su exequipo.

Fueron seis años los que permaneció en Los Angeles Angels, mismo en donde destacó como bateador y lanzador demostrando el alto nivel para este deporte. Este año ganó el premio a Jugador Más Valioso y también sufrió un desgarro que lo llevó a practicarse una cirugía Tommy John. No obstante, su doctor aseguró que podrá estar listo sin restricciones para el oppening day de 2024.

Fuente: Tribuna