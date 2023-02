Charlyn Corral se preocupa por las goleadas en la Liga MX Femenil, esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las primeras jornadas del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil hubo varios encuentros con goleadas de escándalo, donde los equipos marcaron siete, nueve y hasta diez goles. Incluso la jornada 2 se convirtió en una de las que más tantos registraron en la historia del torneo con 40 anotaciones, precisamente en una fecha en la que el Pachuca Femenil venció 10-2 a Toluca.

Aunque parezca que esto ayuda al espectáculo, la experimentada delantera Charlyn Corral consideró que podría afectar negativamente al torneo ya que para la jugadora de las 'Tuzas' esto podría restarle emoción a la competencia y por consecuencia alejar al aficionado. Ante esto hizo un llamado para que los clubes apoyen a la liga y se pueda evitar la disparidad que se ha visto entre algunos equipos.

"Si eso no cambia, la liga puede ser menos emocionante y perder aficionados que no esperan una liga competitiva, ojalá cada vez más equipos puedan competirle a los de arriba; ojalá más equipos apoyen porque la liga puede ser una en la que ya sabemos que va a pasar y eso es lo que no queremos", declaró Charlyn en una entrevista con la cadena TUDN. La delantera resaltó que el torneo femenil ya ha avanzado en muchos aspectos.

Por ejemplo destacó la posibilidad de jugar en estadios profesionales, algo que no se hace en España. También reconoció que la llegada de jugadoras destacadas a nivel internacional le han dado reconocimiento a la liga por parte de más aficionados. "La liga ha crecido mucho, por ejemplo, en España no se juega siempre en estadios, y esa parte creo que es algo muy bueno aquí, sí cambia; antes no se conocían muchas cosas, pero que hayamos venido Jenni , Kiana y yo, ha hecho que la gente ya voltee a vernos más", dijo.

Actualmente Pachuca se encuentra en el puesto seis de la Liga MX Femenil con nueve puntos. En la próxima jornada enfrentarán al Santos Laguna y el nivel que han mostrado en los últimos partidos las hace soñar con la posibilidad de un título. "Ser campeona es lo que más quiero, ya he estado cerca y todavía me siguen los fantasmas de la última final, quiero ser campeona con Pachuca", agregó Corral.

Fuente: Tribuna, TUDN