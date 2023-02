Tom Brady anuncia su retiro y ya hay fecha para su posible ingreso al Salón de la Fama

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Luego de un año convulso para Tom Brady en el que anunció su regreso a los Tampa Bay Buccaneers en menos de dos meses después de haber puesto fin por primera vez a su carrera y en donde también tuvo problemas personales tras conocerse la ruptura con su pareja, esta vez parece ser definitivo y el histórico quarterback anunció su retiro del futbol americano profesional después de 23 temporadas disputadas.

Su última temporada no pudo culminarla de la mejor manera ya que se quedó en el camino en los playoffs, después surgió la duda de qué seguiría en la carrera del mariscal a quien vinculaban con varios otros equipos de la National Football Lague (NFL), rumores que incluso provocaron su molestia hasta que finalmente decidió poner fin a su carrera este martes a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Buenos días, chicos. Iré al grano de inmediato. Me retiro. Para siempre”, comenzó Brady en el video de menos de un minuto de duración. “Sé que el proceso fue algo grande la vez pasada, así que cuando me desperté esta mañana, pensé que lo mejor era empezar a grabar el video y dejarles saber. No me voy a extender. En la vida uno debe tener un solo ensayo largo para anunciar el retiro, y yo ya usé el mío el año pasado", mencionó.

“Realmente les agradezco tanto, a cada uno de ustedes por apoyarme. A mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores. Esto podría seguir sin fin, hay demasiada gente. Gracias a todos por permitirme realizar mi sueño total. No cambiaría nada. Los amo a todos”, declaró Brady quien ganó siete Super Bowl lo que lo convierte en el mariscal de campo más exitoso de la NFL, jugador más valioso en cinco ocasiones.

Ya hay fecha para el posible ingreso de Tom Brady al Salón de la Fama

Tras el anuncio de su retiro oficial, a través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Salón de la Fama informó para cuando será elegible el exjugador. De acuerdo con las reglas de ingreso, un jugador deberá esperar cinco años a partir de la fecha de su retiro para poder ser tomado en cuenta, por lo que Brady podría ser elegido para el año 2028. "En caso de que el anuncio de retiro de esta mañana sea realmente el final de la ilustre carrera de Tom Brady, 2028 es un año digno de mención", confirmó la cuenta.

