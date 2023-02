Diego Cocca es presentado oficialmente como técnico de la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Finalmente se hizo oficial lo que ya se había filtrado durante la semana y las autoridades de la Selección Mexicana hicieron oficial la presentación del estratega argentino Diego Cocca como nuevo entrenador de México para el próximo ciclo mundialista. El nuevo entrenador, acompañado de Rodrigo Ares de Parga, director de Selecciones Nacionales y Jaime Ordiales, director deportivo del equipo tricolor, se mostró entusiasmado con el proyecto.

Durante su presentación Diego Cocca se dijo privilegiado por tener esta oportunidad y agradecido con el país en el que lleva ya varios años trabajando. “Realmente me siento feliz y privilegiado de poder ser el Director Técnico de México; de ser el seleccionador de este país que me ha dado muchísimo en lo profesional y en lo humano. Tener la posibilidad de ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio, algo que no podía dejar pasar", declaró en conferencia de prensa.

Entre sus primeras palabras desveló un poco el tipo de jugadores que quiere para integrar a la Selección Mexicana y se comprometió a realizar un trabajo serio en busca de los objetivos encomendados para los próximos años. También resaltó que otra característica que buscará implementar es la de generar una mentalidad ganadora y aseguró que el combinado nacional poco a poco irá ganando sus partidos.

“Realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país, que canten el himno, se sientan orgullosos y privilegiados de donde están. Para hacerlo, el primero debo ser yo. Hoy me siento así. Me comprometo a dar seriedad, trabajo, humildad y buscar el objetivo de poner a México en los primeros lugares. Para ver el crecimiento necesitamos tener una mentalidad ganadora. Con el tiempo y trabajo tendremos una Selección que ganará sus partidos", mencionó en conferencia de prensa.

