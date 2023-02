Pep Guardiola asegura que se quedará en Manchester City pese a acusaciones de la Premier

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El técnico del Manchester City, Pep Guardiola descartó la posibilidad de que abandonara el equipo pese a las acusaciones de infracciones financieras que hizo recientemente la Premier League y por la que serán investigados, pero para el español no hay motivos para salir. La duda surgió luego de unas declaraciones de hace algunos años en las que decía que si lo engañaban, respecto a las diversas acusaciones, se iría.

"No me voy a mover de aquí, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir", expresó ante los medios de comunicación que lo cuestionaron al respecto de la situación en la que se encuentra el equipo.

Te podría interesar Deportes ¿Por qué el Manchester City estaría en riesgo de descender de la Premier League?

Créditos: Manchester City.

Para Guardiola, no existen motivos de tomar una decisión drástica ya que asume que su club es inocente y puso como ejemplo los casos anteriores en los que han salido sin castigos. Ahora confía nuevamente en que se esclarezca en favor de su equipo que dijo, se defenderá con su equipo legal y esperará a los resultados finales.

"El Manchester City ha demostrado que era completamente inocente con el caso de la UEFA. ¿Por qué no debería pensar lo mismo ahora cuando no hay una incorporación? Estoy completamente convencido de que seremos inocentes, y luego, ¿qué pasará después? ¿Pararemos ahora? Desde que Abu Dabi se hizo cargo del club ha sido así", expresó Guardiola.

"Tenemos la suerte de vivir en un país donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que ya nos han sentenciado. Lo que vaya a pasar a partir de ahora, no lo sé. Creo que tenemos buenos abogados y que vamos a defender nuestra posición. Ya veremos lo que decide un juez y lo que decide la Premier League".

Fuente: Tribuna