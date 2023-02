The Best: Alex Morgan y Lionel Messi destacan entre los finalistas a mejor jugador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció a todos los finalistas a los premios The Best que reconocen a los mejores futbolistas del año. En el caso de los mejores jugadores destaca la presencia de Lionel Messi en la categoría masculina y de Alex Morgan en la categoría femenina. Las ternas completas no fueron ninguna sorpresa y será el próximo 27 de febrero cuando se conozca al ganador.

En la categoría a mejor jugador del año compiten Lionel Messi, Karin Benzema y Kylian Mbappé, los favoritos para este galardón. Mientras que en la categoría de mejor jugadora del año se encuentran Beath Mead de Inglaterra, Alex Morgan de Estados Unidos y Alexia Putellas de España. Tampoco fue sorpresiva la nominación de las finalistas. También se informó sobre los otros finalistas en otras categorías.

En el caso de los mejores porteros y porteras, ya se conocían con anterioridad a los finalistas que fueron: Ann-Katrin Berger de Alemania, Mary Earps de Inglaterra, y Christiane Endler de Chile en al categoría femenina. Mientras que por la rama varonil los porteros elegidos fueron Yassine Bounou, Emiliano Martínez y Thibaut Courtois. Otros finalistas revelados fueron los que compiten por mejor entrenador del año.

Por el premio a mejor entrenadora las finalistas fueron Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais), Pia Sundhage (selección nacional de Brasil) y Sarina Wiegman (selección nacional de Inglaterra). Mientras que en la rama varonil quedaron Carlo Ancelotti (Real Madrid CF), Pep Guardiola (Manchester City FC) y Lionel Scaloni (selección nacional de Argentina), quienes partieron como los favoritos.

Meintras que por el premio Púskas al mejor gol del año compiten finalmente Marcin Oleksy de Polonia, Dimitri Payet de Francia y Richarlison de Brasil por su gol de tijera en la Copa del Mundo de Qatar 2022, que también fue galardonado con el premio al mejor gol en ese torneo.

