Carlos Rotondi tras nueva derrota de Cruz Azul: "No es responsabilidad 100 por ciento del 'Potro'"

Toluca, Estado de México.- El Cruz Azul acumuló un nuevo partido sin ganar y los rumores sobre una posible salida de Raúl 'Potro' Gutiérrez de la dirección técnica del equipo se vuelven a escuchar con fuerza; sin embargo, para Carlos Rotondi la responsabilidad no es completamente del entrenador y aseguró que todos los elementos del equipo tienen su grado de culpa.

“No es responsabilidad 100 por ciento del Potro, creo que todos tenemos la responsabilidad. Cada jugador, directiva, cuerpo técnico, todos nos tenemos que hacer cargo de esta situación”, mencionó al final del partido el jugador en palabras recogidas por el diario AS. Por otra parte, sobre la posibilidad de que el técnico sea removido de su cargo debido a los últimos resultados, el jugador se limitó a decir que será decisión de la directiva.

“Eso ya lo verá la directiva. Todos somos responsables acá, nadie tiene menos culpa que otro, toque lo que toque, hay que seguir trabajando”, reiteró el jugador que anotó el único gol del partido para los celestes en la derrota contra Toluca. Sobre los aficionados, quienes no están contentos con la actualidad de su equipo por lo que expresó que son comprensibles sus criticas y espera ganar para calmarlos.

“Obviamente son entendibles las críticas. Siento bronca e impotencia, porque un club así no puede estar en esta situación. Lo que he dicho siempre, no queda otra que dar la cara y empezar a ganar. Es la única forma de sacar situaciones así adelante”, agregó el delantero sudamericano.

Fuente: Tribuna, AS