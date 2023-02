Patrick Mahomes tras ganar el Super Bowl: "No voy a decir que es una dinastía, esto no ha terminado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El quarterback de Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, fue elegido como el jugador más valioso (MVP por sus siglas en inglés) del Super Bowl LVII donde fue determinante para que su equipo se repusiera varias veces tras ir abajo en el marcador. El jugador lanzó tres pases de anotación y se sobrepuso también a un fuerte dolor en el tobillo agudizado por un golpe en el juego.

Con Mahomes, a quien muchos expertos ven como el sucesor de Brady en cuanto al nuevo quarterback dominante gracias a que ya logró ganar su segundo anillo, pareciera que se viene una nueva era en la que los Kansas City Chiefs serán los nuevos reyes de la NFL, pero el jugador fue más allá y con la algarabía del título advirtió que esto no ha terminado, pero que no está en condiciones de decir que es una dinastía.

la razón es sencilla ya que para él este triunfo no será el último y por lo tanto no se darán por finalizados los éxitos de la franquicia. "No voy a decir que es una dinastía, esto no ha terminado. No voy a decir dinastía todavía", mencionó el mariscal de campo al finalizar el juego y tras recibir su premio como el jugador más valioso del partido.

Por otra parte, se refirió a su lesión en el segundo cuarto, cuando parecía que saldría lesionado debido a la lesión; sin embargo, dijo que eso no iba a ser suficiente para dejarlo fuera, además compartió como se motivaron para regresar en la segunda parte del juego. "No hay nada que me pueda apartar del terreno de juego. En los vestuarios nos motivamos y ahora somos campeones de la Super Bowl. ¡Vamos!", expresó.

Fuente: Tribuna, EFE