Santiago Giménez tras su gol: "Cuando llegué aquí no era lo suficientemente bueno"

Heerenveen, Países Bajos.- Santiago Giménez tuvo una actuación destacada este domingo al lucirse con el gol que le dio el triunfo a su equipo el Feyenoord 1-2 sobre el Heerenveen con lo que se mantienen como lideres de la Eredivisie después de 21 jornadas disputadas. 'Chaquito' fue titular en este encuentro y fue sustituido en al segunda parte del encuentro dejando la ventaja en favor de los suyos.

Al 34' cayó el tanto del delantero mexicano quien recibió el balón dentro del área de parte de su compañero Wiffer. Giménez hizo un recorte hacia afuera de pierna izquierda y con parte interna puso el balón en el ángulo izquierdo de la portería para colocar el 0-2 momentáneo. Este fue su quinto gol en la temporada y el décimo con la camiseta del Feyenoord en todas las competencias disputadas por el club esta temporada.

Pocas veces recibe la confianza de su técnico Arne Slot y esta vez fue titular. Al final del juego, Santiago destacó que hace lo posible por llegar a lo más alto y recordó que cuando llegó al futbol neerlandés no tenía un nivel de juego tan alto, incluso fue su entrenador quien se lo comentó. Por lo que este triunfo tuvo mayor valor para el atacante que busca ganarse un lugar en el equipo titular definitivamente.

“Me encantan los Países Bajos. Este es el comienzo. Hago lo mejor que puedo y trato de llegar a la cima. Cuando llegué aquí no era lo suficientemente bueno, el entrenador también me dijo eso. Me siento bien ahora”, dijo en palabras para ESPN. La próxima jornada Feyenoord recibirá al AZ Alkmaar en un duelo crucial por el título ya que el equipo de Rotterdam suma 46 puntos y es líder con dos de ventaja sobre su rival de la siguiente jornada.

