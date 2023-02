Buenas noticias para el PSG: Lionel Messi y Kylian Mbappé entran en convocatoria de Champions

Comparta este artículo

París, Francia.- Luego de varias semanas en duda y con la posibilidad de que el Paris Saint Germain (PSG) no pudiera contar con sus figuras Lionel Messi y Kylian Mbappé, finalmente ambos jugadores parecen estar repuestos de sus lesiones y forman parte de la convocatoria de 22 jugadores considerados por el técnico para su compromiso de Octavos de Final de la Champions League ante el Bayern Munich.

Ambos jugadores formaron parte del entrenamiento de este lunes y trabajaron con normalidad. Mbappé sufrió una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral que lo alejó de tres partidos, incluyendo un eliminatorio por la copa de Francia. Por otra parte, Lionel Messi salió con molestias de ese juego de copa ante Marsella que según reportó el diario L'Equipe tenía una sobrecarga en los isquiotibiales que lo alejarían algunas semanas.



Pero ambos futbolistas parecen estar listos para el partido contra el Bayern Munich, crucial en sus aspiraciones para competir por el importante trofeo que les hace falta. Sobre la posibilidad de alinear a Mbappé, Christophe Galtier, técnico del PSG todavía no se mostró muy seguro de la posibilidad de alinearlo como titular, aunque se mostró contento de poder tener disponible a su jugador.

"Ayer (el entrenamiento) lo hizo de forma individual y hoy se ha entrenado con el grupo. No pensaba que ayer se iba a entrenar en solitario. Si estará en el once no es seguro aún. Mañana por la mañana lo veremos. Hablaremos también con los médicos. Kylian ha hecho un trabajo increíble para estar en la lista. Si estará en el banquillo para dar miedo, no. Si está en el banco es para jugar", dijo en la conferencia de prensa previo al partido.

Sobre las posibilidades de su equipo ante los alemanes no le restó favoritismo a los alemanes, pero tampoco a su equipo: "No, lo veo al 50 por ciento. Es un partido de Champions y mis jugadores tiene la experiencia en estos partidos. Sabemos que el Bayern ha superado un momento complicado y ese no es nuestro caso. Pero tengo mañana un grupo más completo que los partidos anteriores", expresó.

