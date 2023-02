Guillermo Ochoa va a la banca por primera vez con el Salernitana, enfrentan al Hellas Verona

Comparta este artículo

Verona, Italia.- El mexicano Guillermo Ochoa es suplente con el Salernitana por primera vez desde su llegada a la Serie A de Italia. En el encuentro que su equipo disputa contra el Hellas Verona, Paco Memo no fue considerado por Davide Nicola para formar parte del once inicial y el portero titular es el experimentado italiano Luigi Sepe de 31 años quien no juega desde noviembre del año pasado.

De hecho era el portero titular del equipo granata, pero se lesionó lo que lo dejó algunos meses fuera. La contratación del mexicano fue precisamente para suplir la ausencia de su experimentado arquero. Guillermo Ochoa llegó en enero a la Serie A y desde entonces ha disputados seis partidos como titular en donde ha jugado un total de 540 minutos y ha encajado 17 goles en ese lapso donde recibió una desafortunada goleada.

Por el momento el Hellas Verona y el Salernitana empatan a cero en el Estadio Marc Antonio Bentegodi en duelo de equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla y buscan la permanencia en la primera división.

