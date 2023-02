Ramón Urías revela los verdaderos motivos por los que no irá al Clásico Mundial de Beisbol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las ausencias que más destacaron en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol fue la de Ramón Urías, el pelotero de los Baltimore Orioles era uno de los jugadores que se esperaba estuvieran en este torneo, pero finalmente se dio a conocer la lista de los 30 elegidos y no se encontraba entre los nombres lo que despertó las dudas de los fanáticos.

Ante la relevancia que tomó su ausencia, Ramón Urías decidió aclararlo a través de un video en redes sociales donde explicó cuáles fueron los verdaderos motivos por los que no formará parte del cuadro mexicano dirigido por Benjamín Gil para el importante torneo que arrancará en el próximo mes de marzo y en el que descarta cualquier especulación como las que comenzaron a circular en días anteriores.

De acuerdo con el jugador de Baltimore su ausencia se debe a un problema médico derivado de la lesión que lo aquejaba y de la que se estuvo recuperando para estar a tiempo para este torneo. Según explicó hubo un problema con el seguro médico por lo que no podía viajar pese a que ya se encuentra completamente recuperado por lo que lamentó que ese asunto lo dejara fuera de la competencia.

"Creo que era necesario este video para explicar por qué no voy a estar asistiendo al Clásico Mundial de Beisbol. Primero que nada quiero agradecer a todos los que se han estado preocupando por mí al no verme incluido en el roster final del equio mexicano. Pues bueno, hubo un problema con el seguro médico, el año pasado tuve una lesión de la cual ya estoy completamente recuperado, pero lamentablemente esto me va a dejar fuera.

"No me queda mas que enviarle mis mejores deseos al equipo mexicano, tienen un gran equipo, ojalá tengan un excelente torneo y desde acá los estaré apoyando”, expresó Urías a través de su cuenta de Instagram. México comenzará su camino ante Colombia en el Chase Field de Phoenix, Arizona en Estados Unidos el próximo 11 de marzo. Posteriormente enfrentarán a la novena estadounidense, a Gran Bretaña y finalmente a Canadá.

