Rogelio Funes Mori le deja importante recado a Diego Cocca, nuevo técnico de la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El delantero de Rayados Rogelio Funes Mori fue uno de los jugadores elegidos para ir al Mundial de Qatar 2022 bajo las órdenes de Gerardo Martino y ahora en el nuevo proceso bajo las órdenes de Diego Cocca, el delantero no cedió en sus aspiraciones de seguir siendo considerado y no descarta jugar una segunda Copa del Mundo con la Selección Mexicana que será sede de la próxima edición.

“Obviamente me encantaría estar en un segundo Mundial, evidentemente voy a ser más grande de edad, pero estoy tranquilo, contento y siempre estaré a disposición de la Selección", mencionó Funes Mori en la conferencia de prensa previa al siguiente compromiso de Rayados en la Liga MX y cuestionado por los medios respecto al nuevo proceso del combinado tricolor donde asegura estar comprometido.

“Todo jugador que quiere jugar para su país tiene que estar comprometido, es importante que el técnico sienta que el jugador está comprometido. Voy a estar comprometido y si me toca ir en este nuevo ciclo con Cocca, ojalá se pueda hacer lo mejor para seguir mejorando”, agregó el delantero quien consideró que se ha ganado una oportunidad luego de mostrar su nivel en los últimos años con Monterrey.

"La oportunidad me la he ganado por lo que he hecho en Monterrey, y quiero seguir, dependerá de lo que haga en mi club y nada más la disciplina y dedicación harán que esté o no pueda estar, todo dependerá del técnico”, declaró Funes Mori. Sobre el nuevo técnico del equipo mexicano, Diego Cocca, reconoció que no lo conoce, pero consideró que por su trabajo en México y Argentina está capacitado para tomar el mando.

“A Cocca no lo conozco personalmente, fue jugador, técnico en Argentina, en México, le ha ido bien en los clubes, es un técnico capacitado para estar en la selección y esperemos que le vaya bien", señaló Funes Mori que el año pasado fue llamado por primera vez a la Selección.

Fuente. Tribuna, Multimedios, Bolavip