Selección de Estados Unidos sufre importante baja para el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- El roster de la Selección de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Beisbol es quizá el más fuerte de todo el torneo y por lo tanto los coloca como favoritos para ganar el título, pero a unos días de que comience recibieron la mala noticia de que tendrán una baja importante ya que no contarían con Néstor Cortés Jr. quien era una de sus cartas fuertes debido a una lesión que lo alejará del diamante por un tiempo.

El pelotero de los New York Yankees sufre un tirón de grado dos en el tendón de la corva derecha por lo que no podrá estar disponible. El jugador que declinó representar a Cuba, su país de nacimiento, dijo que estaba entusiasmado por representar al combinado de las barras y las estrellas por lo que lamentó que se perderá el importante torneo donde su país busca su segundo título de forma consecutiva.

“Estaba bien emocionado (por estar presente en el torneo); quería representar a los Estados Unidos. Es un país que me ha dado muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Estoy decepcionado y triste de no poder participar”, dijo Cortés Jr. en declaraciones recogidas por el diario As. No obstante, su participación para el inicio de la temporada de la Major League Baseball (MLB) no está en riesgo y estará recuperado para el inicio.

De inmediato Estados Unidos llamó a su sustituto y el elegido fue el pitcher derecho, Kyle Freeland, de los Colorado Rockies quien se mostró emocionado en sus redes sociales: "Estoy emocionado de tener la oportunidad de representar al equipo de EE. UU. en el Clásico Mundial de Béisbol. Poder jugar en este evento es un verdadero sueño. Es aún más emocionante compartir el momento con 6 de mis compañeros de equipo de los Rockies que también representan a sus países. ¡Ahora vamos a ganar esto!", escribió.

Estados Unidos debutará el 11 de marzo ante Gran Bretaña en el Chase Field de Phoenix, Arizona. También enfrentará a México, Colombia y Canadá en la misma sede en la primera ronda que finalizará el 15 de marzo. En esta quinta edición de la competencia los estadounidenses buscan su segundo título con el que alcanzarían a Japón.

