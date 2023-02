Hugo Sánchez acepta pláticas con Cruz Azul y revela sus impresiones de la reunión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entre los nombres que se habían manejado como posibles candidatos a asumir la dirección técnica de Cruz Azul estaba el de Hugo Sánchez y finalmente se confirmó que es así, incluso el técnico fue quien aceptó que se reunió con el presidente del Consejo de Administración de 'La Máquina' donde dio a conocer su proyecto por lo que dijo sentirse ilusionado ante la posibilidad de volver a ser entrenador en el futbol mexicano.

"Estoy ilusionado, indudablemente me han llegado ofertas, agradezco al Cruz Azul que me haya invitado", dijo Hugo durante su participación en la televisora ESPN donde trabaja como analista. El extécnico de Pumas y la Selección Mexicana comentó que fue una entrevista interesante y recordó que hace un par de años ya había sido tomado en cuenta para 'La Máquina', pero que en ese momento no se pudo dar.

"Tuve una reunión con Víctor Velázquez y con Óscar Pérez; fue una entrevista muy interesante. Estoy agradecido con ellos, ese interés no fue solamente de hace dos años, sino que yo ya había aceptado la situación como para haber trabajado hace dos años y no se prestó, ahora vamos a ver si se da porque soy uno de los candidatos para poder dirigir al Cruz Azul y estoy listo", dijo el también exfutbolista mexicano.

Sin embargo Hugo Sánchez no le cierra la puerta a otros clubes ni tampoco a otras ligas, pues si no se da dirigir a los celestes, mencionó su ilusión por volver a dirigir incluso fuera de México como en Europa o en Estados Unidos. "Ya sea para dirigir a Cruz Azul o cualquier equipo mexicano, y no sólo mexicano, puede ser de Europa, Estados Unidos", expresó. Luego de su último paso por Pachuca, el estratega mexicano podría volver a las bancas.

Cruz Azul sigue en busca de su técnico y también trascendió que tiene contemplados como posibles candidatos a Jaime Lozano, Francisco Palencia, Ricardo Ferretti y José Manuel de la Torre. Mientras tanto un cuerpo técnico interino encabezado por Joaquín Moreno será el encargado de dirigir el partido contra Puebla de la próxima jornada.

