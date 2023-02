Julio Urías espera que los mexicanos se interesen por otros deportes además del futbol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Julio Urías es la figura principal en el roster de la selección mexicana de beisbol que participará en el Clásico Mundial de Beisbol donde espera que la novena tenga una gran participación que también sirva para que los fanáticos se interesen por otros deportes menos populares y no solo por el futbol que es el que mayor interés genera en el país, aunque dijo no estar en contra.

"Quiero tratar de enseñar a la fanaticada mexicana que hay más deportes. No estoy en contra del futbol, soy fanático de él, de hecho soy aficionado del América. Pero los peloteros que estamos de este lado no estamos por casualidad, sino porque nos la hemos partido para estar acá. Que volteen a ver otras disciplinas, no solo el beisbol, hay boxeadores, atletas que dan el 100 por ciento con situaciones más complicadas", mencionó Urías en conferencia de prensa.

Créditos: MLB.

Sobre la conformación del equipo mexicano para sus compromisos en el torneo que arrancará el próximo mes, Urías destacó el talento de los peloteros que lo integran por lo que deja en todo el equipo las posibilidades de trascender. "Estoy impresionado con el roster porque tenemos tremendo talento en el 'bullpen', en los abridores, bateo de fuerza, de contacto. Hay de todo en el equipo. Queda en nosotros dar el 100 por ciento en el campo", declaró el pelotero de Dodgers.

Respecto al primer partido contra el combinado colombiano, Urías dejó en claro que todos los juegos serán importantes, pero reconoció que iniciar con un triunfo será importante. "Creo que todos los partidos son importantes, pero empezar con el pie derecho el torneo es importante para la confianza para el resto de los juegos”, expresó el mexicano sobre ese primer duelo en el torneo.

México debutará en el Clásico Mundial de Beisbol el 11 de marzo contra Colombia en el Chase Field de Phoenix, Estados Unidos, una de las ciudades sedes del torneo. Ubicados en el Grupo C, la novena mexicana posteriormente enfrentará al combinado estadounidense, a la debutante Gran Bretaña y finalmente a Canadá.

Fuente: Tribuna, EFE, Excélsior