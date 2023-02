La Liga se pronuncia sobre escándalo del Barcelona y esta es la insólita resolución que tomaron

Comparta este artículo

Madrid, España.- El Barcelona ha sido tema de conversación en las últimas horas, pero no por su desempeño dentro del campo de futbol, sino por un escándalo al que se la ha vinculado y que involucra pagos a una empresa propiedad del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) lo que de inmediato levantó las sospechas de los medios de comunicación y de los aficionados.

Tras esa revelación de información, se especulaba sobre una posible sanción en contra del equipo posiblemente similar a lo que ya se ha visto en el futbol italiano en este tipo de casos, por lo que se esperaba el pronunciamientos de las autoridades deportivas para saber si recibiría algún castigo. Finalmente la Liga, a través de su presidente Javier Tebas, informó de una resolución al respecto, misma que sorprendió a muchos.

A través de un video el dirigente de la Liga se refirió a lo ocurrido, pero descartó la posibilidad de cualquier sanción deportiva para el Barcelona ya que según el presidente esto no es posible. "Tenemos que aclarar desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas", debido al tiempo que pasó. "Del 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos", explicó.

Por otra parte, no descartó que este caso pudiera seguir siendo investigado en otras instancias ya que se trataría como un asunto entre particulares. "Otra cosa es la jurisdicción penal que ahora está la fiscalía investigando los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares", agregó en su video donde también consideró que este tipo de situaciones no pueden pasar en el futbol español.

"Lo que si es una conclusión es que tanto estética como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el futbol español. En el año 2018 y los años anteriores, las normas de compliance que controlan los conflictos de intereses tanto del FC Barcelona como del Comité Técnico de Árbitros no funcionaron. Es evidente que con lo que se está viendo en los medios de comunicación, pues esos servicios no se debían haber prestado nunca, ni en los importes ni en los hechos que se han prestado", señaló.

