Clayton Kershaw causa baja de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Clayton Kershaw no formará parte de la selección de Estados Unidos para el próximo Clásico Mundial de Beisbol, por lo que será una sensible baja para el equipo que busca su segundo título del torneo. Fue el propio jugador de Los Angeles Dodgers quien se auto descartó en una entrevista con los medios de comunicación donde se dijo decepcionado y frustrado por su salida del equipo, pues tenía la ilusión de participar.

"Súper decepcionante. Probamos muchas cosas diferentes. Todos los lados, realmente tratamos de hacer que funcionara. No me pasa nada, simplemente no funcionó. Realmente quería hacerlo, realmente quería ser parte de ese grupo. Probablemente sea mi última oportunidad de hacerlo, así que realmente quería hacerlo. Simplemente no funcionó por varias razones. Decepcionante, pero está bien, estaré listo para la temporada, listo para empezar", mencionó Kershaw en declaraciones recogidas por ESPN.

El pelotero no dio detalles de los motivos por los que no estaría con la selección, pero según información del mismo portal deportivo se debe a que no pudo obtener un seguro para su contrato, esto sería por el historial de lesiones en la espalda que lo han aquejado y por lo tanto no estará disponible, según las reglas del torneo. Los equipos requieren que sus jugadores tengan contratos asegurados antes de su participación para protegerlos de lesiones, pero el pelotero estadounidense no lo habría conseguido pese a sus intentos en las últimas semanas.

"Había algunos factores que me dificultaban jugar, y traté de resolverlo por mi cuenta, traté de trabajar, arreglarlo con MLB, el sindicato, el equipo. Todos trabajaron duro para intentar que funcionara, y yo no pude", agregó Kershaw a lo medios, visiblemente decepcionado por no poder participar en el torneo, justo en el momento en el que podría se su última oportunidad de formar parte ya que actualmente tiene 35 años.

La de Kershaw será la segunda baja confirmada del combinado estadounidense que en días pasados también perdió a Néstor Cortés Jr. quien era una de sus cartas fuertes debido a un tirón de grado dos en el tendón de la corva derecha por lo que no podrá estar disponible para este torneo, aunque si lo estará para el arranque de la temporada de la MLB con los Yankees.

