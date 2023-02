Otro jugador de Pumas sería investigado por la justicia por caso de agresión sexual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Otro jugador de los Pumas se vería involucrado en un nuevo caso de agresión sexual, luego de que Arturo 'Palermo' Ortiz fuera señalado por este delito en una denuncia anónima por un hecho que habría ocurrido al parecer en su casa. Desde la noche de ayer comenzaron a circular rumores sobre esta posible denuncia y este viernes salieron a la luz los documentos que muestran que si fue realizada ante las autoridades.

Según el documento mostrado por el portal Mediotiempo, los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de febrero cuando una mujer habría solicitado un autógrafo al jugador quien la citó en Carpe Artz, tras lo cual acompañó al jugador a su casa en donde habría ocurrido la agresión. "Al entrar en una de la habitaciones vi que solo había un colchón en el suelo y una televisión. Pasé adelante de él y al encontrarme totalmente adentro cerró la puerta al terminar de pasar conmigo a la misma habitación.

"En ese momento yo me puse de nervios y le dije que estaba haciendo, él me dijo que me calmara, que no iba a pasar nada, me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón", relató la afectada en su declaración ante la Fiscalía General de Justicia, mostrada por el portal deportivo. El relató continua con el momento del presunto abuso sexual por lo que las autoridades ya estarían investigando el caso.

Mientras tanto, Pumas se pronunció en las últimas horas del miércoles en un boletín informativo donde aseguraron que no tenían conocimiento del caso. "Con motivo de la información publicada este día en distintos medios de comunicación en la que se menciona una denuncia anónima en contra del jugador Arturo Ortiz por un supuesto delito, el Club Universidad Nacional informa que nuestro futbolista no ha sido notificado hasta el momento sobre estos acontecimientos por parte de ninguna autoridad competente", escribió el club

No obstante, aseguraron que estarían atentos a lo que pudiera surgir más adelante: "Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna", mencionaron. Recientemente Pumas despidió a Dani Alves, luego de que fuera denunciado por violación en España donde hasta el momento permanece en prisión preventiva. Antes hubo un caso del canterano Marco García quien tomó fotografías a una profesora del club.

