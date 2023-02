Selección Mexicana Sub 17 ya tiene rival en Octavos de Final del Premundial de Concacaf

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que en el último año la crisis de la Selección Mexicana alcanzará a todas las categorías por lo que no se clasificó a Mundiales y Juegos Olímpicos, México Sub 17 busca devolver al 'Tri' a las altas competencias internacionales y busca ser la primer selección en clasificar a una Copa del Mundo en esta nueva era para los diferentes combinados mexicanos en el Campeonato Sub 17 de la Concacaf.

El equipo mexicano ya dio el primer paso al clasificar a los Octavos de Final del torneo que otorgará cuatro boletos para el Mundial de la categoría que se realizará en Perú este 2023. Esta vez México avanzó invicto en la fase de grupos luego de dos triunfos y un empate para un total de siete puntos que lo colocaron en el primer lugar de su grupo. Para llegar a esta instancia venció a Curazao 9-0, después superó al anfitrión Guatemala 0-2 y finalmente empató con Panamá 1-1.

Créditos: Twitter @Concacaf

Ahora el rival del equipo mexicano será Nicaragua, uno de los cuatro equipos que no tomó parte de la fase de grupos anterior y está instalado en la fase eliminatoria de forma automática tras clasificar en una etapa anterior que consideraba a las selecciones con clasificación más baja del área, por lo que se espera que el conjunto tricolor acceda sin problemas a los Cuartos de Final del certamen norteamericano.

En las otras eliminatorias están ubicados todos los equipos esperados, gracias a las facilidades del torneo en el que clasifican tres por grupo de las cuatro selecciones que lo conformaron. Así que equipos como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica u Honduras clasificaron también a la siguiente fase. Los únicos equipos eliminados en la primera ronda fueron Curazao, barbados, Guadalupe y Surinam.

El equipo de las 'barras y las estrellas' enfrentarán a República Dominicana, mientras que Canadá se medirá a Haití. Por otra parte Honduras jugará contra Bermudas y Costa Rica ante Puerto Rico. El partido eliminatorio de México será el día de mañana 18 de febrero a las 16:00 horas tiempo del centro de México (15:00 horas tiempo del pacífico).

Fuente: Tribuna