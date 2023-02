César Azpilicueta, jugador del Chelsea de Inglaterra, sufre terrible patada y termina en el hospital

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El futbolista del Chelsea, César Azpilicueta, tuvo que ser retirado del campo de Stamford Bridge en camilla luego de una terrible patada que sufrió en el rostro en el partido de su equipo contra el Southampton en una jugada donde estaba buscando despejar el balón de cabeza, cuando un rival se tendió de chilena y le dio de lleno en la cara, el golpe lo dejó tendido en el césped causando preocupación entre sus compañeros.

El defensa español fue atendido durante casi 10 minutos y finalmente tuvo que ser retirado en camilla al minuto 84. Fuel técnico de los 'Blues' Graham Potter quien confirmó que su jugador fue atendido en el hospital y también detalló que se encontraba consciente, esto en palabras para los medios del club al final del partido por lo que es la última información oficial que se conoce hasta este día.

"Está en el hospital, por lo que está en el mejor lugar. Está consciente y estaba hablando con su esposa, así que eso es bueno. Obviamente estábamos muy preocupados, especialmente cuando sucedió por primera vez, pero esperamos que esté en el mejor lugar y lo seguiremos monitoreando", aseguró el entrenador del equipo quien también agregó que tomarán las precauciones pertinentes con su jugador.

"Creo que estaba inconsciente cuando sucedió, así que debemos tomar todas las precauciones que debemos tomar ahora y asegurarnos de que esté bien, pero era preocupante", agregó Potter al final del juego en el que su equipo finalmente cayó sorpresivamente ante el Southampton, último lugar de la liga inglesa, por marcador de 0-1, el tanto de la victoria fue de James Ward-Prose.

Ya sobre la derrota, Potter lamentó que no se anotara el empate en las oportunidades que crearon. 'La respuesta en la segunda mitad fue buena, pero no lo suficientemente buena. Pensé que merecíamos un gol. Creamos suficientes oportunidades, oportunidades lo suficientemente buenas para marcar, pero cuando no lo hacemos, obviamente es difícil ganar partidos de futbol", mencionó.

