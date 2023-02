¿Peligra la carrera de José Juan Macías? En Chivas ya se pronunciaron al respecto

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego de que el delantero de Chivas, José Juan Macías, sufriera una nueva lesión en la que sufrió una rotura total del ligamento cruzado anterior, surgieron las dudas sobre el futuro del mexicano quien es uno de los mejores prospectos en el ataque, esto debido a que se trata de una de las lesiones más peligrosas para un deportista de alto rendimiento y ante esto ya se pronunciaron en el Club Guadalajara.

Fue Jaime Figueroa, director de Ciencias del Deporte del Club Guadalajara, quien puso fin a las dudas y aseguró que esta lesión no supone ningún peligro para el futuro de Macías, quien tiene un tiempo estimado de recuperación de ocho a nueve meses. El médico recordó que pese a la gravedad con la recuperación adecuada puede volver a jugar al más alto nivel. “No tengo duda que lo va a lograr", dijo el médico quien puso como ejemplo a otro jugador que se recuperó de tres lesiones como la del rojiblanco.

"Hay muchas historias, el jugador Sergio Canales hasta hay un documental que en sus años iniciales se lesiona tres veces el cruzado, dos de un lado y una del otro, y ahora juega al máximo nivel. No hay porqué no regrese al máximo nivel, no hay por qué termine la carrera de un jugador con esta lesión. Estamos con mucha confianza al igual que el jugador y no veo una razón por la que no regrese al 100 por ciento”, expresó.

Figueroa se mostró confiado de que Macías se recupere y destacó la fortaleza mental que tiene, lo que le ayudará a asimilar la lesión y concentrarse en su recuperación. Por otra parte también detalló que el tiempo de recuperación se le añadió un mes más debido a otro procedimiento realizado, ya que le limpiaron también el menisco por lo que necesitará 30 días más de lo previsto para su recuperación.

“Es una segunda lesión y siempre una segunda lesión requiere más tiempo para sanar y tenerlo listo para jugar. Por otro lado, si bien es cierto es una lesión parecida de ligamento cruzado anterior, también encontramos una pequeña lesión en el menisco y requiere por ahí un mes más de recuperación. Es una lesión que se da en el futbol, el que no juega no se lesiona y el que juega, pues se lesiona. Desgraciadamente tenemos esto y hay que enfrentarlo como tal", dijo en la conferencia de prensa ante los medios.

Fuente: Tribuna